Niterói: o criminoso utilizava uma motocicleta com a placa parcialmente obstruída para cometer os delitos - Divulgação

Publicado 20/01/2026 16:23

Niterói – O monitoramento do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, contribuiu com as investigações da Polícia Civil que resultaram na identificação e prisão de um homem acusado de cometer roubos na cidade, nesta segunda-feira (19). As imagens captadas pelas câmeras do município foram fornecidas à 76ª DP (Centro) e tiveram papel fundamental no esclarecimento do caso.

O criminoso utilizava uma motocicleta com a placa parcialmente obstruída para cometer os delitos. Ele escolhia, principalmente, vítimas que aparentavam estar distraídas, em pontos de ônibus ou caminhando pelas calçadas. Após os crimes, retornava para o local onde morava utilizando rotas alternativas, mudando o trajeto com o objetivo de dificultar o acompanhamento policial.

Com base na análise das imagens e no trabalho de inteligência do Cisp, os agentes da 76ª DP conseguiram identificar o autor, que foi preso após uma investigação minuciosa. O homem possui dez anotações criminais anteriores por roubos e furtos.

O Cisp conta com mais de 600 câmeras espalhadas por toda a cidade, permitindo o monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, e a rápida atuação das forças de segurança. O sistema é integrado às operações da Polícia Militar, Guarda Municipal, NitTrans e programas como o Segurança Presente, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento de ocorrências. O cercamento eletrônico, responsável pela identificação do veículo utilizado nos crimes, conta com 120 câmeras inteligentes instaladas nas entradas e saídas da cidade.

Além disso, o Cisp dispõe do sistema ShotSpotter, tecnologia de detecção de disparos de arma de fogo em tempo real, que reforça a capacidade de resposta das forças de segurança. Nas últimas semanas, o apoio tecnológico da Prefeitura possibilitou diversas ações conjuntas da Polícia Civil e da Polícia Militar, resultando em prisões de criminosos e no aumento da sensação de segurança da população.

A Prefeitura de Niterói participa ativamente do planejamento integrado de segurança por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), atuando de forma articulada com a Polícia Civil, a Polícia Militar e outros órgãos. Esse trabalho conjunto permite a definição de estratégias específicas para as áreas mais afetadas pela criminalidade, com reforço de patrulhamento e operações integradas.