Niterói: o criminoso utilizava uma motocicleta com a placa parcialmente obstruída para cometer os delitosDivulgação
Imagens do Cisp auxiliam Polícia Civil na identificação e prisão de criminoso em Niterói
Ele escolhia, principalmente, vítimas que aparentavam estar distraídas, em pontos de ônibus ou caminhando pelas calçadas
Niterói segue em estágio de atenção em razão das fortes chuvas
Apesar da intensidade das precipitações, avaliação técnica é de que a cidade respondeu bem. Obras de macrodrenagem minimizaram impactos na Região Oceânica, Charitas, Badu, Barreto e Engenhoca
Prefeitura lança edição 2026 do programa Niterói por Elas e campanha Carnaval sem assédio
Evento lotou o auditório do Caminho Niemeyer e teve a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes
Bichinhos encontram na Guarda Ambiental de Niterói seus maiores protetores
Em 2025, mais de 3 mil cobras, gambás, capivaras e bichos-preguiça, entre outros, foram resgatados
Programa Tô de Férias na Escola leva brincadeiras e experiências educativas a alunos da Rede Municipal
A iniciativa da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação de Niterói segue até o dia 30 de janeiro
Pelo 10º ano seguido, Niterói fica em 1º lugar no ranking estadual de limpeza urbana
Gestão eficiente de resíduos, investimentos contínuos em maquinário e qualificação de pessoal contribuíram para resultado de destaque
