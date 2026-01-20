Niterói: funcionários da prefeitura limpam bueiro - Divulgação

Publicado 20/01/2026 12:46

Niterói - A cidade de Niterói está em estágio de atenção desde 20h40 desta segunda-feira (19), devido às fortes chuvas que atingiram a cidade.

Até o momento, não houve acionamento de sirenes ou registro de ocorrências graves. O prefeito Rodrigo Neves acompanhou as operações de monitoramento e coordenação das equipes durante a noite e madrugada. Equipes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando na desobstrução de bueiros, e a NitTrans acompanha a situação para reduzir os impactos no trânsito.



Foram quase 100 mm nas últimas 12h, uma das chuvas mais intensas dos últimos anos. Centenas de funcionários da Prefeitura de Niterói foram mobilizados para minimizar os impactos nas ruas.



As obras de macrodrenagem nos bairros da Região Oceânica, do Barreto, da Engenhoca, Badu e de Charitas, entregues em dezembro pela Prefeitura de Niterói, mostraram bons resultados durante as chuvas. As intervenções nos bairros contribuíram para o rápido escoamento da água, evitando transtornos maiores à população. No Barreto e na Engenhoca, as obras de macrodrenagem foram realizadas em três etapas e implementaram 4,6 quilômetros de redes para solucionar problemas de alagamentos na região.



Já em Charitas, as obras foram realizadas na Avenida Prefeito Sílvio Picanço e nas ruas Murilo Portugal, Juiz Alberto Nader, Madre Maria Victória e Clotilde Linhares Pinsky. Os trabalhos incluíram a instalação de novas redes de águas pluviais e requalificação das calçadas e do asfalto.



Segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil, as chuvas ocorreram em pancadas intensas e concentradas em curto espaço de tempo. Apesar da intensidade das precipitações, a avaliação técnica é de que a cidade respondeu bem.



Houve registros pontuais de alagamentos em algumas vias, causados principalmente pelo grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo, mas a água escoou rapidamente, sem ocorrências graves, como nos casos da Av. Jansen de Melo com Marechal Deodoro, Ari Parreiras, Rui Barbosa e na Sílvio Picanço, em frente ao quartel de bombeiros. Foram registradas 9 ocorrências de queda de galhos ou árvores na cidade.



Nos últimos anos, o município investiu mais de R$ 1,5 bilhão em prevenção, com mais de 350 obras de contenção de encostas e mais de R$ 1 bilhão na implantação de infraestrutura e drenagem em cerca de 750 ruas da Região Oceânica.



A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e reforça que a população pode entrar em contato em caso de emergência pelos números 199, (21) 2620-0199 ou pelo telefone emergencial (21) 96658-0604.



A Prefeitura de Niterói também disponibiliza canais oficiais com informações atualizadas 24 horas por meio do aplicativo Alerta DCNIT, mensagens SMS (40199) e grupos de WhatsApp.



A Clin reforça a importância de respeitar os horários da coleta de lixo e evitar o descarte irregular, que pode obstruir bueiros e agravar alagamentos.