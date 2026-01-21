Niterói: obra do novo Cinema Icaraí foi vistoriada pelo prefeito - Evelen Gouvêa

Publicado 21/01/2026 11:15

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou, nesta terça-feira (20), a obra de reforma do antigo Cinema Icaraí, que será rebatizado como Cine Concerto Sérgio Mendes, na Praia de Icaraí.

Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o espaço cultural terá capacidade para 480 lugares e contará com um salão de concertos, duas salas de cinema, piano bar, restaurante e um espaço com vista para a praia. A previsão de entrega é para o segundo semestre de 2026.



“Por se tratar de um espaço tombado, é preciso adotar alguns cuidados específicos durante a obra. Geralmente, o revestimento leva de 15 a 20 dias, mas aqui o prazo é um pouco maior, porque a areia precisa ser peneirada pelo menos oito vezes, uma exigência do Inepac. O mais importante é que a obra está caminhando muito bem, e eu vou acompanhar de perto, com visitas a cada 15 dias, sempre prestando informações à população”, analisou Rodrigo Neves.



Além das obras de restauração do Cinema Icaraí, o prefeito Rodrigo Neves autorizou, nesta terça-feira (20), a contratação para o início das obras de revitalização e remodelação da Praça Getúlio Vargas.



Também estiveram presentes na visita o secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; a subsecretária municipal das Culturas, Julia Pacheco; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; o administrador regional de Icaraí, Raphael Costa; e o vereador Leonardo Giordano.



Obras – Com investimento de R$ 45,7 milhões, as obras do antigo Cinema Icaraí estão a todo vapor. Na parte externa, as equipes estão finalizando o emboço da fachada, que será totalmente restaurada. Internamente, no futuro salão de concertos, onde funcionava o antigo cinema, os trabalhos de limpeza já foram finalizados. O palco foi concretado e passa por um processo de ampliação. Nos andares superiores, todas as paredes dos antigos apartamentos foram demolidas, e já foi iniciada a instalação de equipamentos hidráulicos, além do emboço do novo espaço. No topo do prédio, serão construídas duas salas de cinema e um espaço de apoio à orquestra.



As equipes se preparam para iniciar a instalação das estruturas metálicas que sustentarão as novas lajes, desde a fundação até o topo, já tendo sido concluído todo o trabalho de reforço estrutural do imóvel. Em relação à acessibilidade, já foram construídas as caixas que receberão as escadas rolantes, e os espaços que abrigarão os elevadores estão com obras em andamento.