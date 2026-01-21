Niterói: passeios de caráter inclusivo proporcionam a Pessoas com Deficiência visitarem pontos turísticos - Divulgação

Niterói: passeios de caráter inclusivo proporcionam a Pessoas com Deficiência visitarem pontos turísticosDivulgação

Publicado 21/01/2026 11:35

Niterói - O projeto para passeios nas trilhas de Niterói, o conhecido Niterói Ecotur Sem Barreiras, levou um grupo de 25 pessoas à Ilha da Boa Viagem, entre elas a Pedagoga Verônica Legentil, que é portadora de deficiência, utilizando a cadeira adaptada Julietti no último sábado (17/1) pela manhã. Apreciadora de trilhas, ela já fez as do Morro das Andorinhas e a do Caminhos de Darwin.



O projeto da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com caráter inclusivo que inclui este equipamento, denominado Cadeira Julietti, proporciona aos PCDs (Pessoas com Deficiência) ao participarem dos passeios das trilhas de Niterói, certificadas para este fim.



Segundo Verônica, esse desejo de subir à Ilha da Boa Viagem era antigo, mas só foi possível graças a Julietti. "Sempre tive vontade de conhecer a Ilha, mas com as escadarias ainda não tinha conseguido me inscrever numa edição onde tivesse esta oportunidade e, hoje, estou feliz de conhecer esse local tão lindo", disse a pedagoga.



As amigas da Verônica, Tatiana Nascimento (profissional de Educação Física) e Sandra Ferreira (estudante), assim como o grupo todo, ouviram atentamente as explicações do monitor da Neltur enquanto subiam. João Vicente Oliveira falou sobre a história do patrimônio histórico-cultural, paisagístico e religioso da Ilha - e um dos mais frequentados e ricos de Niterói.

PROXIMOS PASSEIOS



No dia 23/1 (Sexta-feira), haverá outra edição na trilha do Horto do Fonseca (ponto de encontro, às 8h, no Skate Park do local), dia 24 (Sábado), na trilha da Ilha do Pontal (Ponto de encontro, às 8h na pista de pouso de parapentes do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis), no dia 30 (Sábado), acontecerá uma edição especial na Fortaleza de Santa Cruz, utilizando o equipamento Julietti (ponto de encontro, às 9h, na entrada da Fortaleza, em Jurujuba) e no dia 31/1 (Sábado), outra vez na trilha da Ilha do Pontal, no mesmo horário e ponto de encontro da edição do dia 23. As inscrições gratuitas, são feitas através do preenchimento de um formulário acessando o site No dia 23/1 (Sexta-feira), haverá outra edição na trilha do Horto do Fonseca (ponto de encontro, às 8h, no Skate Park do local), dia 24 (Sábado), na trilha da Ilha do Pontal (Ponto de encontro, às 8h na pista de pouso de parapentes do Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis), no dia 30 (Sábado), acontecerá uma edição especial na Fortaleza de Santa Cruz, utilizando o equipamento Julietti (ponto de encontro, às 9h, na entrada da Fortaleza, em Jurujuba) e no dia 31/1 (Sábado), outra vez na trilha da Ilha do Pontal, no mesmo horário e ponto de encontro da edição do dia 23. As inscrições gratuitas, são feitas através do preenchimento de um formulário acessando o site www.visit.niteroi.br/niteroiecotur

O Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é realizado pela Neltur numa parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Acessibilidade e do CNM - Clube Niteroiense de Montanhismo.

