Niterói: programação do Curso de Férias 2026 foi pensada para oferecer uma formação dinâmica e completa - Divulgação

Niterói: programação do Curso de Férias 2026 foi pensada para oferecer uma formação dinâmica e completaDivulgação

Publicado 21/01/2026 16:10

Niterói - O Espaço Cultural da Grota está com inscrições abertas para o Curso de Férias 2026, com aulas gratuitas voltadas para estudantes de música que desejam aproveitar o período de recesso para aprimorar técnica, repertório e vivência coletiva com professores experientes e atividades intensivas.



Com programação de segunda a sexta-feira, o curso acontece entre os dias 26 e 30 de janeiro de 2026, das 8h às 18h, com aulas e práticas distribuídas entre o Espaço Cultural da Grota, a Igreja Betânia e a Quadra Diogo Costa Xavier de Brito, em São Francisco, na Zona Sul de Niterói.



O encerramento está marcado para sexta-feira (30/01), às 15h, reunindo os participantes em um momento especial de conclusão do curso. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro de 2026, pelo link: grota.org.br/ferias. O número de vagas é limitado e a preferência será para moradores de comunidades e alunos de escolas públicas.



A programação do Curso de Férias 2026 foi pensada para oferecer uma formação dinâmica e completa, com aulas segmentadas por instrumentos, além de atividades coletivas que estimulam o entrosamento, a escuta e a experiência de conjunto — elementos fundamentais na formação musical.



Entre os destaques estão as aulas de cordas, sopros, percussão e prática de orquestra, além de workshops de coro adulto e infantil, com professores convidados, com experiência em grandes orquestras e instituições de ensino.



Serviço

Curso de Férias da Grota 2026

Público-alvo: estudantes de música (preferência para moradores de comunidades e estudantes da rede pública)

Inscrições até 25/01: online pelo endereço grota.org.br/ferias

Período das aulas: 26 a 30/01/2026 (segunda a sexta)

Horário: 8h às 18h



Locais:



Espaço Cultural da Grota (Rua Oto Bastos, 23 – São Francisco – Niterói)

Igreja Presbiteriana Betânia (Av. Rui Barbosa, 679 – São Francisco – Niterói)

Quadra Diogo Costa Xavier de Brito (Comunidade da Grota – São Francisco – Niterói)

Colégio Estadual Duque de Caxias (Rua Albino Pereira, 300 - São Francisco - Niterói)