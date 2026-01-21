Travessa Santos Moreira: muro de contenção cai, estoura canos e barranco desliza com as fortes chuvas que caíram - Reprodução

Publicado 21/01/2026 13:02

Niterói - Na última segunda-feira (20) um muro de contenção desabou, após as fortes chuvas que atingiram o município, na Travessa Santos Moreira, que fica localizada em Santa Rosa. Vizinhos ficaram preocupados com a situação, acionaram a Defesa Civil, e um dos moradores que teve a casa afetada em parte, está com sua esposa grávida de 8 meses.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil informa que uma equipe realizou vistoria no local nesta terça-feira (20), quando foi efetuada, de forma preventiva, a interdição de seis imóveis. A medida foi adotada em razão do desabamento de um muro na travessa de acesso ao local, provocando deslizamento do terreno. Os moradores relataram ter para onde se deslocar, não havendo, neste momento, necessidade de abrigamento. A Defesa Civil realizou encaminhamentos para os órgãos responsáveis e segue monitorando a situação.