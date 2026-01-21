Niterói: edital para projeto de macrodrenagem será lançado - Divulgação

Publicado 21/01/2026 16:01

Niterói - A Prefeitura anunciou, nesta quarta-feira (21), o lançamento do edital das obras de macrodrenagem de Icaraí, Santa Rosa e Largo do Marrão. A publicação vai sair nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do município. O projeto visa solucionar os históricos problemas de alagamentos no entorno do Estádio Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul da cidade, e nas áreas adjacentes.

“Depois do bom resultado das obras de macrodrenagem em centenas de ruas da Região Oceânica, no Barreto, Engenhoca, Charitas e Badu, chegou a vez de resolver um problema histórico na Zona Sul de nossa cidade. Nossas equipes trabalharam muito nos estudos de engenharia e elaboração do projeto nos últimos 10 meses. A obra começa em 2026 e marca mais um passo firme no compromisso de fazer de Niterói uma cidade cada vez mais segura, resiliente e preparada para o futuro”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O investimento prevê a implantação de 6 quilômetros de novas galerias, sistemas de drenagem e um reservatório subterrâneo com capacidade para 80 milhões de litros, que será instalado no terreno do campo do complexo Caio Martins. O sistema contará com bombas de sucção responsáveis por armazenar e liberar, de forma controlada, o fluxo de água para o Rio Icaraí, reduzindo de maneira significativa os riscos de enchentes e alagamentos na região. As obras vão ampliar em mais de dez vezes a capacidade atual do sistema de drenagem da região.

Além disso, o local vai se transformar em um novo parque de convivência com áreas esportivas, parcão e lazer para toda a família.

De acordo com o projeto, também estão previstas a construção de grandes galerias de 5m X 2m nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, além de intervenções de drenagem em um quadrilátero formado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e a Avenida Roberto Silveira. Também serão construídas novas redes no Jardim Icaraí, parte de Santa Rosa e áreas próximas.

