Niterói: turma do Bloco Filhos da Pauta e agregados estarão na Roda de Samba na CantareiraDivulgação

Publicado 21/01/2026 15:57

Niterói - Após o sucesso do encontro realizado no Clube Central, o Bloco Filhos da Pauta comemora quarenta anos de existência e celebra o Carnaval 2026 no próximo dia 22 de fevereiro, às 16 horas, com uma roda de samba na Praça da Cantareira, próximo ao Yorubar, em São Domingos. O evento conta com oapoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita.

O presidente do Bloco Filhos da Pauta, o jornalista Sergio Soares, ressaltou a importância de mudar da Praça Betty Orsini, por ser a Cantareira um local de encontro de gerações de jornalistas, alguns deles homenageados no Clube Central. “É um local mais aberto, seguro e convidativo”, destacou também Renato Guima, Diretor Executivo do Bloco.

O samba enredo “Na volta dos onze notáveis, partiu Niterói!” homenageia onze saudosos jornalistas que fizeram parte da história do jornalismo fluminense, tornando-se ícones e imortais para toda classe. Jourdan Amora, Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino. Na festa realizada no Clube Central, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro também ofereceu aos parentes dos homenageados, Diplomas de Honra ao Mérito por relevância profissional.