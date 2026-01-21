Niterói: ação do motopatrulhamento resultou na prisão do suspeito em flagrante - Divulgação

Publicado 21/01/2026 13:07

Niterói – A Guarda Municipal de Niterói recuperou, nesta terça-feira (20), um veículo clonado no bairro de Icaraí, com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A ação foi realizada por uma equipe do motopatrulhamento da 2ª Inspetoria Regional, que atuava em Regime Adicional de Serviço (RAS).

A guarnição foi informada via rádio sobre um Toyota Fielder preto, com suspeita de clonagem, que estaria trafegando pela região. Os agentes iniciaram o patrulhamento e localizaram o veículo na Avenida Roberto Silveira, na esquina com a Rua Sete de Setembro, em Icaraí, após uma breve perseguição.

O condutor foi conduzido à delegacia onde foi constatado que o suspeito já possuía passagens pelo crime de receptação. O veículo havia sido furtado no município de São Gonçalo em 7 de junho do ano passado. A placa original do automóvel era outra. O homem foi preso em flagrante, com base nos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código Penal.

A Prefeitura de Niterói reforça que o uso de tecnologia e a integração entre os órgãos de segurança têm sido fundamentais para o combate à criminalidade e para a recuperação de veículos no município. Apenas em 2025, cerca de 168 veículos clonados, roubados ou envolvidos em crimes em tempo real foram recuperados com auxílio direto do sistema do Município.

O cercamento é operado por guardas municipais no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e conta com 120 câmeras inteligentes, integradas a um total de mais de 600 câmeras que monitoram a cidade 24 horas por dia.

