Niterói: programa 60Up, voltado para os idosos, é realizado em diversos pontos da cidade
Os núcleos são descentralizados, ocupando praças públicas, associações comunitárias e equipamentos municipais. As atividades são conduzidas por profissionais capacitados e têm foco na prevenção de problemas de saúde, no fortalecimento da autonomia funcional, na socialização e no estímulo ao protagonismo da pessoa idosa.
Durante o verão, a equipe recomenda que os alunos levem garrafinhas de água, usem roupas leves e adequadas para os exercícios e façam intervalos para hidratação.
Como participar – As aulas continuam com as turmas já formadas em 2025. As inscrições para novos alunos podem ser feitas a qualquer momento, dependendo da disponibilidade de vagas.
Para se matricular, basta comparecer presencialmente ao núcleo e conversar com o agente ou professor responsável.
Conheça os núcleos:
Engenho do Mato - Endereço: Avenida Irene Lopes Sodré, s/n, Engenho do Mato
Engenhoca – Endereço: Praça Vereador José Vicente Socerto, 618 - Engenhoca
Hortifruti – Endereço: Avenida Marquês do Paraná, 312 - Centro, Niterói
Horto de Itaipu – Endereço: Rua Doutor Pálvaro da Silva, 852 - Itaipu
Horto do Barreto – Endereço: Rua Doutor Luiz Palmier, s/n - Barreto
Horto do Fonseca – Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca
Ilha da Conceição – Endereço: Rua Jornalista Sardo Filho - Ilha da Conceição
Largo da Batalha – Endereço: Estrada Washington Luís - Sapê
Largo do Marrão – Endereço: Rua João Pessoa - Santa Rosa
Maria Paula – Endereço: Praça Tancredo Neves
Praça do Ingá – Endereço: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n, Ingá
Praia de Icaraí – Endereço: Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, s/n, Ingá
Praia de Piratininga – Endereço: Avenida Almirante Tamandaré, s/n, Piratininga
Preventório – Endereço: Avenida Prefeito Sílvio Picanço, s/n, Charitas
Rio do Ouro – Endereço: Estrada da Paciência, s/n, Rio do Ouro
Santa Bárbara – Endereço: Rua Hélio Mattos, s/n, Santa Bárbara
São Francisco – Endereço: Rua Gen. Rondon, 279 - São Francisco
São Lourenço – Endereço: Rua Benjamin Constant, s/n, Fonseca
Vital Brasil – Endereço: Rua Maestro José botelho, s/n, Santa Rosa
Bairro Chic - Endereço: Praça Guadalajara, s/n (Ponto de referência: próximo ao restaurante Amarelinho)
Ponta d'Areia - Endereço: Praça Vitorino (ao lado do Posto de Saúde)
Praça do Badu - Endereço: Estrada Caetano Monteiro, 820 (Ponto de referência: ao lado do DPO)
Praça do Descobrimento - Endereço: Rua Desembargador Leopoldo Muylaert, s/n, Piratininga (próximo ao número 188)
Riodades - Endereço: Praça Carlos Magaldi, s/n, Fonseca (próximo ao Condomínio Eldorado)
