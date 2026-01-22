Mestre Bujão: intercambio do Instituto Gingas com o México - Divulgação

Mestre Bujão: intercambio do Instituto Gingas com o MéxicoDivulgação

Publicado 22/01/2026 18:29

Niterói - O Mestre Bujão, fundador do Gingas Capoeira, embarcou hoje e fica até 02/02 no México, onde cumpre uma agenda de atividades voltadas à difusão da capoeira como manifestação da cultura brasileira, ação do Gingas Capoeira no México. A programação inclui a realização de rodas de capoeira, participação em eventos culturais e ações em academias, promovendo o intercâmbio entre diferentes práticas corporais.

A viagem possui caráter estratégico e simbólico, voltado à integração e ao fortalecimento da comunidade da capoeira à promoção de intercâmbios culturais e à ampliação da presença do Gingas no país. A iniciativa busca intensificar o diálogo com praticantes locais, construir parcerias com grupos e instituições e reafirmar a capoeira como uma expressão cultural, educativa e social no contexto internacional.

"O Gingas Capoeira já vem desenvolvendo atividades no México há alguns anos, e agora a gente tem a oportunidade de expandir ainda mais essa atuação. Eu vou ministrar oficinas sobre a gestualidade, a musicalidade, o ritmo e o ritual da capoeira, além de palestras em escolas e no Ministério da Educação na Cidade do México. Também fui convidado a oferecer workshops sobre a parte marcial da capoeira para pessoas de outras modalidades, como MMA e Muay Thai. E tudo isso está acontecendo graças ao edital de mobilidade da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que está possibilitando essa expansão. A gente vai levar nossa visão da capoeira como uma ponte cultural inclusiva, destacando também a questão da acessibilidade", detalhou Mestre Bujão.

Durante o período no país, o Mestre contará com o apoio do time Gingas Capoeira no México, formado por José Antonio Lara Salas (Zé), Jorge Ulises Vazquez Betancourt (Franguinho), Byron Salvador Duarte Macedo e seus respectivos grupos. A presença conjunta reforça o espírito de coletividade e pertencimento que marca o trabalho do GINGAS Capoeira, que desenvolve trabalho em várias cidades como Niterói, Saquarema, Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias.

Entre os objetivos da iniciativa estão a ampliação da visibilidade do Gingas Capoeira, do Instituto Gingas e do Mestre Bujão, no Brasil e no exterior, bem como a atração de interesse e a abertura de oportunidades para o desenvolvimento de novas ações e projetos internacionais. A missão também pretende contribuir para a consolidação da capoeira como um fenômeno global, em diálogo com a trajetória de mestres que historicamente levaram essa arte para além das fronteiras brasileiras.