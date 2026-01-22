Juliana Baroni: atriz viverá Dona Marisa Letícia no desfile da Acadêmicos de Niterói - Divulgação

Juliana Baroni: atriz viverá Dona Marisa Letícia no desfile da Acadêmicos de NiteróiDivulgação

Publicado 22/01/2026 18:55

Niterói - Faltando pouco para os desfiles das escolas de samba, a Acadêmicos de Niterói vem revelando algumas surpresas para sua estreia no Grupo Especial. A estreante na elite carioca contará com a atriz Juliana Baroni representando a ex-primeira-dama Marisa Letícia na Marquês de Sapucaí. No desfile, que homenageia o presidente Lula, a atriz reviverá a personagem que interpretou no cinema em 2009.

No filme Lula, o Filho do Brasil, lançado em 2009, Juliana viveu Marisa Letícia e, agora, a convite da diretoria da escola, estará novamente na avenida no dia 15 de fevereiro. A atriz ocupará uma posição que promete ser um dos pontos altos do desfile, com grande impacto para o público.

“Comecei a estudar a vida dela naquela época e me comovi com as passagens marcantes de sua biografia. Reviver isso agora, na avenida, será mais do que especial. Desde que recebi o convite, fiquei lisonjeada, e podem aguardar fortes emoções”, revela Juliana.

Com o enredo Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o filho do Brasil, desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins, a Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.