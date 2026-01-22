Michele Rocha: convidada especial do Clube do Vinho Só para Elas - Divulgação

Michele Rocha: convidada especial do Clube do Vinho Só para ElasDivulgação

Publicado 22/01/2026 18:49

Niterói - O primeiro encontro do 'Clube do Vinho – Só para Elas' de 2026 terá como título 'O poder da arte para a saúde mental', na edição especial do Janeiro Branco, na segunda-feira (26), às 19h30, no Olimpo, na estação hidroviária de Charitas.

Esculpindo emoções é o tema que será abordado pela convidada para a reunião, a ceramista e farmacêutica Michele Rocha. Dessa vez, o Clube abrirá excepcionalmente para homens e mulheres, que devem vestir branco, por sugestão da organização. A trilha musical estará a cargo do artista Marcinho do Sax.



Michele Rocha é farmacêutica responsável e executiva de uma multinacional há mais de 22 anos, referência global em psiquiatria e neurologia. É mestre em Engenharia de Produção e doutora pela UFF, com foco em inovação, atuando na interface entre indústria, academia e impacto social. Fundou a LegalPharma há oito anos, empresa voltada à capacitação de profissionais de saúde e à inovação em educação regulatória. Criado por ela, o aplicativo LegalPharma foi finalista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, na categoria Ciência e Tecnologia.



Para conciliar uma carreira executiva intensa com a maternidade, Michele Rocha conta que encontrou na cerâmica um caminho de equilíbrio e saúde mental. Fez cursos com diversos mestres, mas foi de forma autodidata, durante a pandemia, que passou a desenvolver esculturas em argila em seu próprio ateliê. Hoje, tem no currículo exposições de sucesso. As esculturas estarão no Espaço Empreendedora do Clube do Vinho para apreciação.

