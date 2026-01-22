Michele Rocha: convidada especial do Clube do Vinho Só para ElasDivulgação
Michele Rocha é farmacêutica responsável e executiva de uma multinacional há mais de 22 anos, referência global em psiquiatria e neurologia. É mestre em Engenharia de Produção e doutora pela UFF, com foco em inovação, atuando na interface entre indústria, academia e impacto social. Fundou a LegalPharma há oito anos, empresa voltada à capacitação de profissionais de saúde e à inovação em educação regulatória. Criado por ela, o aplicativo LegalPharma foi finalista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, na categoria Ciência e Tecnologia.
Para conciliar uma carreira executiva intensa com a maternidade, Michele Rocha conta que encontrou na cerâmica um caminho de equilíbrio e saúde mental. Fez cursos com diversos mestres, mas foi de forma autodidata, durante a pandemia, que passou a desenvolver esculturas em argila em seu próprio ateliê. Hoje, tem no currículo exposições de sucesso. As esculturas estarão no Espaço Empreendedora do Clube do Vinho para apreciação.
