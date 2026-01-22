Karinne Rodrigues: integrante da Acadêmicos de Niterói desde a sua fundação - Hugo Alexandre da Silva

Publicado 22/01/2026 19:00

Niterói - A escola de samba Acadêmicos de Niterói prepara uma estreia marcante no Grupo Especial do Carnaval 2026 e contará com o brilho de Karinne Rodrigues como rainha da escola. A nova soberana virá à frente do 4º carro alegórico da agremiação, prometendo uma fantasia impactante e ousada, à altura do momento histórico vivido pela escola.

Integrante da Acadêmicos de Niterói desde a sua fundação, Karinne construiu uma trajetória pautada pela dedicação, comprometimento e forte ligação com a comunidade. Estudante de Odontologia, ela ocupava até então o posto de musa da escola e assume, pela primeira vez, o cargo de rainha, marcando também sua estreia no Grupo Especial.

“Desde o primeiro momento que vi o desenho do figurino já fiquei encantada. É um ano especial para a escola e para mim também, então a fantasia tinha que seguir a mesma linha. Com certeza será uma das mais bonitas que já usei e promete impactar na Marquês de Sapucaí – revela Karinne.

