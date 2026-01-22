Karinne Rodrigues: integrante da Acadêmicos de Niterói desde a sua fundaçãoHugo Alexandre da Silva
Karinne Rodrigues promete fantasia impactante como rainha da Acadêmicos de Niterói
Escola desfila no Grupo Especial e rainha é integrante da escola desde a sua fundação
Juliana Baroni reviverá a ex-primeira-dama Marisa Letícia no desfile da Acadêmicos de Niterói
Escola abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí
Arte e Janeiro Branco são temas em exposição no Clube do Vinho
Ceramista e farmacêutica Michele Rocha é a convidada do encontro em Charitas
Prefeito de Niterói é recebido pelo presidente do Uruguai
Rodrigo Neves foi como prefeito e presidente do Mercocidades e sugeriu maior participação das cidades no Mercosul e CELAC
Niterói 60UP retoma atividades em 25 núcleos em Niterói
Programa oferece atividades físicas, culturais e educativas para a população idosa
De Niterói para o México: Instituto Gingas amplia atuação internacional da capoeira
Mestre Bujão lidera ações culturais, educativas e de intercâmbio
