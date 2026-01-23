Niterói: Durante a operação, um motociclista autuado realizou a substituição do cano de descarga no próprio local, regularizando a situação - Rodrigo Kastrup

Niterói: Durante a operação, um motociclista autuado realizou a substituição do cano de descarga no próprio local, regularizando a situaçãoRodrigo Kastrup

Publicado 23/01/2026 15:38

Niterói - A Prefeitura realizou uma nova ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas. A abordagem ocorreu na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Cantagalo, com foco em motocicletas com escapamento irregular.

Na operação, 154 motociclistas foram abordados e 17 foram autuados por infrações diversas, como falta da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), licenciamento vencido e alteração de característica do veículo.

Das autuações realizadas, nove motocicletas foram recolhidas ao depósito. Durante a operação, um motociclista autuado realizou a substituição do cano de descarga no próprio local, regularizando a situação.

A ação foi coordenada pela NitTrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal de Niterói, do 12º Batalhão da Polícia Militar, do Proeis, do Detran-RJ e do Segurança Presente.

Segundo o presidente da NitTrans, Nelson Godá, as ações seguem uma orientação direta do chefe do Executivo municipal. “Estamos cumprindo uma determinação do prefeito, intensificando a fiscalização para coibir motos barulhentas, reduzir transtornos à população e reforçar a segurança no trânsito da cidade”, afirmou Nelson Godá.

Essa é a quinta ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas em 2026. O objetivo da operação é reduzir o barulho excessivo nas ruas de Niterói e garantir mais qualidade de vida à população.