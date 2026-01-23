Niterói: Durante a operação, um motociclista autuado realizou a substituição do cano de descarga no próprio local, regularizando a situaçãoRodrigo Kastrup
Niterói realiza ação de fiscalização contra motos barulhentas no Cantagalo
Trabalho integrado resulta em 17 autuações por infrações diversas
Certificação do projeto Artemísia acontece no Teatro da UFF
Escola de Mulheres e Bioeconomia certifica mulheres que passaram por capacitação em produção de saboaria natural e empreendedorismo sustentável
Karinne Rodrigues promete fantasia impactante como rainha da Acadêmicos de Niterói
Escola desfila no Grupo Especial e rainha é integrante da escola desde a sua fundação
Juliana Baroni reviverá a ex-primeira-dama Marisa Letícia no desfile da Acadêmicos de Niterói
Escola abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí
Arte e Janeiro Branco são temas em exposição no Clube do Vinho
Ceramista e farmacêutica Michele Rocha é a convidada do encontro em Charitas
Prefeito de Niterói é recebido pelo presidente do Uruguai
Rodrigo Neves foi como prefeito e presidente do Mercocidades e sugeriu maior participação das cidades no Mercosul e CELAC
