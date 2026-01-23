Niterói: Balcão da Neltur está no Píer Mauá até o mês de abril - Divulgação

Publicado 23/01/2026 15:57

Niterói - Turistas nacionais e internacionais que chegam ao Rio de Janeiro, através dos cruzeiros marítimos, no Pier Mauá, estão tomando conhecimento do potencial turístico cultural de Niterói, no Balcão da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com monitores bilíngues e material de divulgação da cidade. Na quinta-feira, (22/01), a Diretora de Turismo da Neltur, Fábia Trentin, acompanhou a equipe e ressaltou a ação da empresa na divulgação dos equipamentos turísticos da e as belezas naturais de Niterói para os turistas que chegam dos cruzeiros, lembrando que Niterói tem recebido muitos franceses e ingleses. A turista francesa Dominique D'Eur gostou de saber que no Caminho Niemeyer, em Niterói, acontecerão os desfiles carnavalescos e mostrou-se interessada em assistir o carnaval da cidade.

A Neltur trabalha com uma equipe de 15 Monitores preparados para este atendimento, com agendamento prévio da administração do Píer Mauá, com as datas e horários das chegadas dos navios no porto. Essa ação continuará até o término da temporada de cruzeiros, prevista para 20 de abril deste ano. A proposta da Neltur é colocar Niterói como uma alternativa de passeio para os turistas com suas beleza naturais, praias, o MAC (Museu de Arte Contemporânea), o Parque da Cidade, entre outros equipamentos turísticos, além dos desfiles das escolas de samba, considerado o segundo melhor carnaval do Estado do Rio de Janeiro.

Para Fábia Trentin, entre os turistas internacionais que mais visitam Niterói, os franceses se destacam em grande número e, estes já chegam no Píer com uma referência muito boa sobre a cidade - devido a uma ação que já aconteceu na capital francesa, onde o município foi destacado.

"Nosso balcão, aqui no Píer, incentiva muito estes turistas que vêm ao Brasil e, aqui estamos numa posição estratégica, atingindo muitos ingleses, franceses. Temos recebido muitos turistas franceses na cidade, na qual muito contribuiu uma ação realizada, em Paris, pela Embratur (Agência Brasileira de Turismo Internacional) que falou do Brasil e falou de Niterói. Estamos presentes distribuindo nossa folheteria que destaca nossos equipamentos. Os folhetos estão em inglês mas temos também em espanhol, como o "Conheça Niterói". É uma ação que a gente aposta, porque cada vez mais vê-se o efeito positivo deste trabalho realizado pela Neltur, ressaltou Fábia.

Quem se dirige ao serviço turístico que a Neltur mantém, no Píer, desde o início da temporada de chegada dos cruzeiros (Outubro/2025) dispõe de folhetos atualizados sobre a cidade, além de informar-se sobre quaisquer equipamentos turísticos e acessos à Niterói, cujas opções de passeios variam desde seus patrimônios histórico-culturais, arquitetônicos, naturais, religiosos e paisagísticos, além de museus e uma gama de opções de passeios e locais para se conhecer na Cidade Sorriso.

O Balcão da Neltur estará funcionando, até o final da temporada de chegada dos Cruzeiros marítimos, segundo o cronograma da Administração do Píer, e a programação será: Janeiro - Dias 24, 25, 27, 30 e 31; Fevereiro - Dias 2, 4, 5, 6, 7, 11,13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 2324, 25 e 28; Março - Dias - 1, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27 e 28 e; Abril - Dias 2, 3, 4, 12 e 20.