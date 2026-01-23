Niterói: reunião em Montevidéu marca o compromisso da Rede Mercocidades em posicionar os governos locais como atores fundamentais no processo de integração regional - Divulgação

Publicado 23/01/2026 15:47

Niterói - O prefeito de Niterói e presidente da Rede Mercocidades, Rodrigo Neves, liderou nesta quinta-feira (22) uma reunião da diretoria executiva na sede da instituição que também é sede do Mercosul , em Montevidéu, Uruguai. O encontro reuniu representantes da rede que congrega mais de 450 cidades dentre as principais da América Latina .

A pauta principal do encontro foi o planejamento estratégico para o fortalecimento da associação em 2026 e a avaliação do acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia, assinado no último sábado (17).

Em seu pronunciamento , o prefeito Rodrigo Neves enfatizou a importância do tratado para as economias locais e para o desenvolvimento das cidades.

"Este tratado é um impulso para as economias locais, uma oportunidade para os municípios atraírem investimentos, gerarem oportunidades e empregos para os cidadãos. Além disso, essa integração acontece num importante momento de defesa da democracia, dos direitos civis e da soberania dos países", afirmou Neves.

Durante a reunião, a Rede Mercocidades formalizou posicionamento sobre o acordo por meio de uma nota oficial. O documento celebra a conclusão das negociações, definindo-o como "o acordo mais significativo alcançado pelo bloco Mercosul em toda sua história”. A Rede expressou sua convicção de que o pacto "trará benefícios significativos para a região, incluindo o acesso preferencial, a competitividade de produtos, e o vínculo político, cultural e econômico estratégico e permanente com a União Europeia”.

A reunião em Montevidéu marca o compromisso da Rede Mercocidades em posicionar os governos locais como atores fundamentais no processo de integração regional e na maximização dos benefícios de acordos internacionais para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos. O Prefeito estava acompanhado pelo Secretário Executivo Felipe Peixoto - que também assumiu a Secretaria Geral do MercoCidades - , o Secretário André Diniz , a primeira dama Fernanda Neves, além dos prefeitos de Canelones e de Montevidéu.

Sobre a Rede Mercocidades

A Rede Mercocidades é uma associação de governos locais do Mercosul, fundada em 1995. Com mais de 450 cidades associadas, é um dos principais fóruns de integração, cooperação e debate de políticas urbanas na América Latina, promovendo o desenvolvimento sustentável e a participação das cidades no processo de integração regional.