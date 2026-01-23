Niterói: reunião em Montevidéu marca o compromisso da Rede Mercocidades em posicionar os governos locais como atores fundamentais no processo de integração regionalDivulgação
Presidente da Rede Mercocidades, prefeito Rodrigo Neves lidera reunião da Associação de Cidades em Montevidéu
Chefe do Executivo de Niterói destacou acordo Mercosul-UE como impulso para os municípios
Equipes do Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede disputam a Copa Zero de futsal
Jovens das categorias sub-15 e sub-17 participam pela primeira vez de campeonato estadual oficial
Niterói realiza ação de fiscalização contra motos barulhentas no Cantagalo
Trabalho integrado resulta em 17 autuações por infrações diversas
Certificação do projeto Artemísia acontece no Teatro da UFF
Escola de Mulheres e Bioeconomia certifica mulheres que passaram por capacitação em produção de saboaria natural e empreendedorismo sustentável
Karinne Rodrigues promete fantasia impactante como rainha da Acadêmicos de Niterói
Escola desfila no Grupo Especial e rainha é integrante da escola desde a sua fundação
Juliana Baroni reviverá a ex-primeira-dama Marisa Letícia no desfile da Acadêmicos de Niterói
Escola abrirá os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí
