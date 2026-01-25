Niterói: o projeto faz parte de um programa da Secretaria Municipal de Educação Bruno Eduardo Alves
Cidade terá primeira escola pública bilíngue em Português e Espanhol
Projeto será implantado em 2026, no bairro Fonseca, por meio de parceria da prefeitura com Ministério da Educação do Uruguai
Niterói promove novas audiências públicas do Programa Vida Nova no Morro
Encontros reuniram moradores das comunidades Vila Ipiranga e Boa Vista
Férias de janeiro pedem sombra, diversão e boas experiências
Programação especial em Itaipu transforma os dias quentes do verão em momentos leves, criativos e cheios de diversão para toda a família
Baile de Carnaval do Clube Central será em fevereiro
Atração musical será o Grupo Velhas Companheiras, com repertório de sambas da Mangueira e da Portela
Balcão da Neltur, no Píer Mauá, divulga Niterói para turistas internacionais
A proposta é colocar a cidade como uma alternativa de passeio para contemplação de suas belezas naturais
Presidente da Rede Mercocidades, prefeito Rodrigo Neves lidera reunião da Associação de Cidades em Montevidéu
Chefe do Executivo de Niterói destacou acordo Mercosul-UE como impulso para os municípios
