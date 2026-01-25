Niterói: programa também integra um planejamento estratégico de segurança pública e prevenção da violência, em diálogo com o Pacto Niterói Contra a Violência - Luciana Carneiro

Publicado 25/01/2026 10:23

Niterói – A Prefeitura realizou, neste sábado (24), mais duas audiências públicas do Programa Vida Nova no Morro (PVNM). Os encontros tiveram como objetivo ouvir demandas e sugestões dos moradores que integram a amostra representativa do programa. Pela manhã, a comunidade da Vila Ipiranga se reuniu no Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca. À tarde, foi a vez dos moradores da Boa Vista, na UMEI Professor Nilo Neves, no bairro de São Lourenço.

O PVNM é desenvolvido em cooperação técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e conta com atuação intersetorial de diversas secretarias municipais. A organização das audiências é realizada pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e pelo Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados.

“As audiências públicas são fundamentais para que a política pública ganhe escuta, sentido e legitimidade. Quando a população participa, o planejamento se qualifica e as decisões se fortalecem”, destacou a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha.

Moradora da Vila Ipiranga, Rosilene Nascimento, 58 anos, participou da audiência e avaliou positivamente a iniciativa. “A apresentação teve um conteúdo muito rico. Deu para perceber que o programa foi pensado para todas as comunidades, respeitando a realidade de cada uma. Entendi que esse trabalho vai ser feito de forma conjunta, com a participação de todos. Saio daqui com boas notícias”, afirmou.

Sobre o Programa Vida Nova no Morro

Viabilizado pela Lei Municipal nº 4.048/2025, que autoriza o acordo de cooperação e financiamento com o BID, o programa prevê um investimento de cerca de R$ 800 milhões. Desse total, R$ 620 milhões são financiamento do banco e o restante é contrapartida do município. Além do BID, a Prefeitura busca outras parcerias, entre elas a ONU-Habitat.

O PVNM tem como foco melhorias habitacionais, desenvolvimento socioeconômico e transformação urbana nas favelas do município. A expectativa é beneficiar mais de 150 mil pessoas em 83 comunidades, por meio de obras de infraestrutura, contenção de encostas, saneamento, melhorias habitacionais e políticas integradas nas áreas de cultura, educação, saúde e segurança pública.

O programa também integra um planejamento estratégico de segurança pública e prevenção da violência, em diálogo com o Pacto Niterói Contra a Violência, além de prever a requalificação de espaços públicos e a criação de áreas de convivência e lazer para fortalecer os laços comunitários.