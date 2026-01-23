Multicenter Itaipu: espaço gratuito para brincadeiras das crianças nas férias de janeiroDivulgação
Durante todo o mês, o espaço convida as famílias a aproveitarem uma programação pensada para estimular o brincar, a imaginação e o convívio, em ambientes climatizados e acolhedores. A proposta é simples e eficiente: transformar as férias de janeiro em uma experiência leve, prática e memorável, longe do calor excessivo e perto do que realmente importa: o tempo de qualidade em família.
Além das atrações especiais do período, o Multicenter Itaipu oferece um mix de lazer que garante entretenimento diário. O Planet Cinemas traz os principais lançamentos do cinema para todas as idades, enquanto o Virtual Player conquista crianças e adolescentes com games. Já o Rolezinho, com seus carrinhos motorizados, é sucesso garantido entre os pequenos que adoram passear pelo mall, e o Espaço de Convivência Infantil completa o roteiro com um ambiente pensado para brincar, explorar e aprender de forma segura. Com opções que vão do entretenimento à convivência, o Multicenter se consolida como uma escolha inteligente para quem deseja fugir do calor intenso de janeiro sem abrir mão da diversão. Um espaço onde as férias ganham ritmo, cor e boas lembranças, tudo em um só lugar.
SERVIÇO
Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói – RJ
Férias escolares | Janeiro
