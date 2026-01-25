Niterói: nova iluminação avançará para vias como Maurício de Abreu, Galvão, Amerino Wanick e Monsenhor Raeder - Divulgação

Publicado 25/01/2026 10:37

Niterói – A Prefeitura avança com a iluminação de LED na Zona Norte. Nas próximas semanas, todas as transversais ao principal eixo viário do bairro do Barreto, formado pelas ruas Benjamin Constant, General Castrioto e Luiz Palmier, estarão 100% iluminadas com tecnologia LED, reforçando a segurança e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Os logradouros que formam o eixo principal da região já receberam essa tecnologia.

O serviço de substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED teve início pelas ruas próximas ao supermercado Assaí, transversais à Rua Benjamin Constant. As equipes estão trabalhando desde a quinta-feira passada (15), com intervenções, por exemplo, na Travessa José de Alencar e nas ruas Reverendo João Correia D’Ávila e Monte Alverne.

“A modernização da iluminação pública com tecnologia LED já chegou a vários pontos da cidade, trazendo mais qualidade de vida para a população. Também reforçamos a iluminação das praias de Icaraí, Charitas, São Francisco e Piratininga, beneficiando quem pratica atividades físicas à noite. Seguimos avançando, levando essa transformação para mais bairros e comunidades”, diz o prefeito Rodrigo Neves.

Na sequência, a nova iluminação avançará para vias como Maurício de Abreu, Galvão, Amerino Wanick e Monsenhor Raeder, até contemplar todo o corredor viário do Barreto. A iniciativa beneficia moradores de ruas do Conjunto Residencial da Benjamin, conhecido como Pombal, do entorno do Horto do Barreto e da Policlínica João Vizella, além de vias onde estão escolas municipais e instituições de ensino tradicionais como os colégios Pedro II e Henrique Lage, que formam o maior polo educacional do município.

A melhoria contemplará, ainda, ruas que dão acesso ao Complexo Esportivo do Barreto, ao tradicional Clube 5 de Julho e à quadra da escola de samba Viradouro. O Polo Gastronômico do bairro, conhecido como Baixo Barreto, onde se concentram bares, restaurantes e food trucks, também receberá LED, contribuindo no aquecimento da economia local.

“A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos está à frente dessa melhoria, com o apoio da Administração Regional do Barreto. A ampliação da iluminação em LED reforça o compromisso do prefeito Rodrigo Neves de levar tecnologia, mais segurança e bem-estar para todas as ruas da cidade”, destaca o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira.

Encerrando o serviço na região, o LED vai chegar à Rua Doutor March, incluindo as vias perpendiculares até o Rio Bomba, no limite com o município de São Gonçalo. A modernização da iluminação pública integra o conjunto de ações da Prefeitura de Niterói voltadas à eficiência energética, valorização dos espaços urbanos e fortalecimento da segurança nos bairros.