Benny Briolly: casos graves de suposta exploração sexual foram denunciados pela vereadora ao Ministério PúblicoDivulgação

Publicado 26/01/2026 16:15

Niterói - A ativista dos direitos humanos e vereadora de Niterói, Benny Briolly, formalizou uma denúncia ao Ministério Público para que sejam investigadas as denúncias de prostituição e possível exploração sexual no município. A medida tem como objetivo garantir que o Ministério Público esteja ciente e acompanhe de perto o caso, diante da gravidade das acusações, que associam a situação a outros crimes, inclusive com indícios de ligação com o crime organizado.

A iniciativa surge após denúncias feitas por mulheres em situação de prostituição em Niterói, que relataram a atuação de um cafetão na cidade. Segundo os relatos, o homem teria apontado ligações com pessoas do poder público, o que acendeu um alerta sobre possíveis esquemas de exploração sexual, omissão institucional e conivência de agentes públicos. Diante da dimensão das acusações, Benny agiu imediatamente para garantir que o caso tivesse o acompanhamento dos órgãos competentes.

“Estamos falando de denúncias extremamente graves, que vão muito além da prostituição. Há relatos que associam essa exploração a outros crimes sérios. Por isso, é fundamental que o Ministério Público acompanhe de perto cada passo dessa investigação”, afirmou a vereadora.

Além da denúncia ao Ministério Público, Benny Briolly irá oficiar a delegacia responsável, para que o caso seja acompanhado diretamente pela Comissão de Direitos Humanos e da Mulher, assegurando que as investigações avancem com responsabilidade e que as vítimas sejam protegidas.

A vereadora também informou que contará com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da cidade de Niterói, mobilizando apoio institucional, material e pessoal, para que o poder público caminhe junto na proteção das vítimas, no acolhimento das denúncias e na busca por uma solução efetiva para o caso.

Benny reforça que o debate sobre prostituição precisa ser feito sob a ótica dos direitos humanos, especialmente quando envolve mulheres trans e travestis, grupo historicamente excluído do mercado formal de trabalho. Dados de entidades de defesa dos direitos humanos apontam que a falta de acesso à educação, emprego e políticas públicas empurra muitas dessas mulheres para a prostituição como única alternativa de sobrevivência.

Desde o início de seu mandato, Benny Briolly tem atuação reconhecida na defesa da população trans e LGBTQIAPN+ em Niterói, com ações voltadas ao enfrentamento da violência, à promoção da empregabilidade, à garantia de acesso à saúde e ao fortalecimento de políticas públicas de inclusão social.

Por fim, a vereadora afirmou que está à total disposição das vítimas e das autoridades para colaborar com tudo o que for necessário. “Nosso compromisso é com a proteção das vítimas, com a verdade e com a justiça. Não vamos recuar diante da gravidade desse caso”, concluiu.