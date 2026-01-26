Niterói: Clin fará coletiva seletiva do lixo nas dependências da UFF - Divulgação



Publicado 26/01/2026 16:09

Niterói - A Prefeitura, por meio da companhia de limpeza da cidade (Clin), e a Universidade Federal Fluminense (UFF) firmaram uma nova parceria para ampliar o projeto de coleta seletiva na instituição. Desde o ano passado, as instituições desenvolvem um projeto piloto na reitoria da Universidade. Com os resultados positivos, a iniciativa passa agora a contemplar também o restaurante universitário central, localizado no Campus do Gragoatá, no bairro de São Domingos.

Segundo o presidente da Clin, Acílio Borges, a ampliação da coleta seletiva é parte do compromisso da Companhia com a sustentabilidade no município. “Expandir a coleta seletiva em Niterói é nosso objetivo. Quanto mais consciente e responsável for o descarte de resíduos, melhor será a qualidade de vida da população. A parceria com a UFF é fundamental, pois a instituição tem grande capacidade de multiplicar essas ações, além de contribuir com inovação e conhecimento científico”, afirmou Acílio Borges.

O projeto está sendo desenvolvido pelo setor de sustentabilidade da Clin em parceria com a UFF, por meio da Pró-Reitoria de Extensão. De acordo com a chefe da Seção de Articulação de Ações de Sustentabilidade da Universidade, Graciella Faico, a demanda por uma gestão mais eficiente dos resíduos já havia sido identificada na comunidade acadêmica. A parceria com a Clin permitiu a rápida expansão do programa.

“Essa parceria é essencial para avançarmos em ações de sustentabilidade que vão além da prática cotidiana. Elas também contribuem para estudos, pesquisas e para a participação da UFF em rankings internacionais que avaliam iniciativas ambientais nas universidades”, destacou Graciella.

A equipe de sustentabilidade da Clin esteve no campus para realizar treinamento e capacitação dos funcionários que atuam nos restaurantes universitários, orientando sobre os procedimentos corretos no dia a dia. Para atender ao restaurante central, foram instalados no Campus do Gragoatá três contêineres da Clin, com capacidade de 240 litros cada. Na reitoria, já existem cinco equipamentos destinados à coleta seletiva, que possibilitaram recolher cerca de 1.091,2 quilos de materiais recicláveis apenas no ano passado.

A auxiliar de serviços gerais da UFF, Sandra Regina da Conceição Vieira, que trabalha há cinco anos na Universidade, destacou a importância da iniciativa. “Será uma oportunidade de aprendizado separar corretamente os resíduos e entender todo o processo de descarte. Isso é importante tanto para o trabalho quanto para a minha formação como cidadã”, afirmou.

O restaurante universitário central da UFF produz diariamente cerca de 8.500 refeições para a comunidade acadêmica. A nutricionista Palmira Coca Carneiro Vieira de Souza, coordenadora de gestão do restaurante, explicou que, neste primeiro momento, serão coletados apenas os resíduos inorgânicos.“A nutricionista Aparecida Neila, integrante da nossa equipe, identificou a necessidade de uma gestão mais consciente e responsável dos resíduos, especialmente pela rotina intensa dos restaurantes universitários. Agora estamos avançando com esse projeto, que será muito proveitoso e educativo para todos”, concluiu a nutricionista.