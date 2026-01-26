Niterói: Rodrigo Neves esteve em Piratininga entregando uniformes na UMEIClaudio Fernandes
Prefeito Rodrigo Neves participa da distribuição de uniformes e materiais escolares em Piratininga
Todos os alunos da rede municipal vão receber kits para início do ano letivo
Monitoramento do Cisp leva à prisão de dois homens em Niterói
Suspeitos do Jardim Catarina foram detidos após o carro ser rastreado em tempo real pelo sistema de câmeras
Clin participa do Tô de Férias na Escola e reforça ações de coleta seletiva
Companhia de Limpeza de Niterói comparece no Dia Mundial da Educação Ambiental e vai visitar 12 unidades de ensino do município
Ruas do Barreto recebem iluminação de LED
Vias como Benjamin Constant, General Castrioto e Luiz Palmier já foram contempladas
Desconto para contribuintes que pagarem IPTU 2026 em cota única pode chegar a 16%
Pagamento para quem optar pelo parcelamento do imposto começa no dia 10 de fevereiro
Cidade terá primeira escola pública bilíngue em Português e Espanhol
Projeto será implantado em 2026, no bairro Fonseca, por meio de parceria da prefeitura com Ministério da Educação do Uruguai
