Niterói: Rodrigo Neves esteve em Piratininga entregando uniformes na UMEI - Claudio Fernandes

Niterói: Rodrigo Neves esteve em Piratininga entregando uniformes na UMEIClaudio Fernandes

Publicado 26/01/2026 16:03

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta segunda-feira (26), da entrega de uniformes e kits de materiais escolares aos alunos da UMEI Profª Nina Rita Torres, em Piratininga, na Região Oceânica. Ao todo, a Prefeitura de Niterói vai distribuir 30 mil kits e 145 mil uniformes para estudantes de toda a rede municipal.

“Estamos com todas as nossas crianças na escola e os nossos profissionais de educação reconhecidos e motivados. Todas as unidades escolares possuem ar-condicionado. A educação sempre tem que ser prioridade porque é a política pública mais importante para reduzir desigualdades, acolher, humanizar e promover uma sociedade ainda melhor”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A rede de Niterói conta com 98 escolas municipais e 20 creches comunitárias conveniadas. Os professores iniciam o ano letivo na próxima segunda-feira (2), com a organização do planejamento escolar. As aulas da rede municipal começam na quinta-feira (5).

“Esse período de férias é muito importante para a educação, porque é quando organizamos as escolas. No dia 5, quando as crianças chegarem às unidades, elas estarão com uniforme e material didático”, explicou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Os alunos receberam camisas e shorts, além de caderno, lápis de cor, giz de cera, cola, apontador, tesoura, massinha e outros materiais escolares. No meio do ano, também está prevista a distribuição do kit de inverno, com calças e casacos.

A dona de casa Valcilene Alves, mãe de Maria Belo, de 5 anos, aluna da unidade, aprovou a iniciativa. “Minha filha gosta de tudo que vem dentro, inclusive a massinha, que todas as crianças gostam. São materiais de excelente qualidade, gostei bastante. Essa ajuda no início do ano é muito bem-vinda, agradeço a oportunidade”, disse Valcilene Alves.