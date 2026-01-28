Niterói: parceria com o Instituto Butantan e a participação nos estudos da fase 3 da Coronavac reforçaram o compromisso do município com a ciência, a pesquisa e a responsabilidade públicaDivulgação
“Não foi só uma vacina. Foi um marco. Eu estava ali representando milhares de profissionais que tinham atravessado meses de medo, incerteza, exaustão e luta. Acompanhei pacientes do primeiro dia até a alta. Vi mais de mil pessoas vencerem a Covid-19, mas também vi muitas partidas. Tomei a vacina pensando no meu filho pequeno, na minha mãe com comorbidades, na minha família inteira. Me formei para isso. Estava onde precisava estar”, lembra a enfermeira.
A vacina utilizada foi a CoronaVac, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização (PNI). Desde o início, Niterói adotou uma estratégia organizada e ágil, que permitiu avanços rápidos na cobertura vacinal.
“Cinco anos depois do início da vacinação, é impossível não reconhecer a dimensão histórica do enfrentamento à Covid-19 em Niterói. Tivemos coragem de inovar, adotamos políticas públicas que se tornaram referência nacional e colocou a proteção da vida acima de qualquer outra decisão. Investimos em ações sanitárias, sociais e econômicas, estruturamos uma ampla retaguarda hospitalar e criamos o Hospital Oceânico na Região Oceânica, uma unidade que nasceu para enfrentar a pandemia e que hoje é um legado para a saúde da cidade. Niterói provou que não havia nenhuma incompatibilidade entre combate à pandemia e ações para impulsionar a economia em um momento de crise. Nos tornamos referência no combate à Covid-19 e, ao mesmo tempo, tomamos medidas para incentivar a economia da cidade, mantendo postos de trabalho e a geração de renda”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
O prefeito lembrou que os profissionais de saúde trabalharam de forma incansável e foram fundamentais para reduzir os impactos da doença. Rodrigo Neves ressaltou que o Hospital Oceânico se consolidou como uma unidade estratégica, com equipes qualificadas e preparadas para cuidar da população nos momentos mais difíceis.
Niterói também teve um papel ativo na viabilização da vacina que chegou à população. A parceria com o Instituto Butantan e a participação nos estudos da fase 3 da Coronavac reforçaram o compromisso do município com a ciência, a pesquisa e a responsabilidade pública.
O Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino foi a primeira unidade exclusiva para o tratamento de pacientes com Covid-19 no país. A Prefeitura de Niterói arrendou as instalações de um hospital privado que estava fechado, realizou obras de adequação na unidade e começou a receber os primeiros pacientes em menos de um mês.
A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destaca a importância da estratégia adotada pelo município desde o início da pandemia. “A atuação antecipada e estruturada colocou Niterói em destaque, contribuindo de forma decisiva para a redução de casos graves, internações e óbitos relacionados à Covid-19. O início precoce da vacinação é lembrado como um marco da resposta do município à maior crise sanitária das últimas décadas”, afirmou a secretária.
Pioneirismo
Referência
O Centro Cirúrgico possui três salas independentes, capazes de realizar intervenções de forma simultânea quando necessário, com foco em procedimentos de média e alta complexidade. Além de cirurgias gerais, o Oceânico executa intervenções em diversas especialidades como cirurgia vascular, urológica, proctológica, ginecológica, oncológica, dermatológica e plásticas reparadoras não estéticas. A unidade conta ainda com serviços de tomografia, mamografia, ultrassonografia, ecocardiograma, eletrocardiograma e radiologia, além de exames laboratoriais de rotina.
Enfermeira segue com orgulho no Hospital Oceânico
A enfermeira Bruna Kelly de Jesus Lemos diz que continuar o trabalho no Hospital Oceânico dá uma sensação difícil de descrever. A profissional destaca que vive uma mistura de orgulho e pertencimento. “É como um filho que a gente viu nascer, crescer e dar frutos. Esse hospital não morreu com o fim da pandemia. Ele abraçou novas histórias, novos cuidados, novas vidas. Eu faço parte disso. Na minha cidade, onde nasci e onde sonhei em trabalhar e servir à sociedade, viver a pandemia foi atravessar os momentos mais difíceis do planeta. A gente teve medo. A gente lidou de perto com a morte. Somos humanos. Mas quando entrava aqui, parecia que os medos ficavam de fora. A gente se fortalecia. A gente lutava. A gente se unia. Tem histórias que ficam marcadas para sempre. Lembro de uma criança que chegou pedindo socorro. Toda a equipe correu para tentar salvá-la. A gente conseguiu reanimar, mas depois ela não resistiu. Isso fica com a gente para a vida inteira”, disse a enfermeira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.