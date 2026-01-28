Niterói: próximo sábado é dia da primeira edição do Festival Zona Norte, que transforma o bairro de Santa Bárbara em palco da produção cultural - Divulgação

Publicado 28/01/2026 11:37

Niterói - A cidade de Niterói recebe, no próximo sábado (31), a primeira edição do Festival Zona Norte, que transforma o bairro de Santa Bárbara em palco da produção cultural e criativa da região. A partir das 14h, o evento ocupa a praça pública com uma programação gratuita que reúne música, dança, gastronomia popular, artesanato e atividades para toda a família.

Ao longo da tarde e da noite, o público poderá acompanhar apresentações de DJs e do charme da Família Black Star, referência da cultura urbana da Zona Norte, que sobe ao palco a partir das 16h. Na sequência, às 18h, o Pagode do Symulek comanda o clima de celebração, reunindo sucessos do gênero e valorizando a cena musical local. Encerrando a programação musical, às 21h, o samba toma conta da praça com a Escola de Samba Mistura de Raça, reafirmando a tradição e a força das manifestações populares do território.

Além dos shows, o Festival Zona Norte conta com feira de artesanato, opções de gastronomia popular, brinquedos infláveis para as crianças e atrações que dialogam com diferentes públicos, fortalecendo o uso do espaço público como lugar de encontro, convivência e fruição cultural.

A iniciativa nasce com o propósito de democratizar o acesso à cultura e estimular o uso dos espaços urbanos como territórios de convivência, encontro e aprendizado. Ao priorizar artistas, técnicos e empreendedores da própria região, o festival fortalece redes colaborativas, impulsiona cadeias produtivas locais e contribui para a geração de trabalho e renda na Zona Norte.

O Festival Zona Norte é realizado com patrocínio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Culturas de Niterói, reafirmando o compromisso da gestão pública com a descentralização das políticas culturais e com a valorização das potências criativas dos bairros da cidade.

Serviço

Evento: 1ª edição do Festival Zona Norte

Data: sábado, 31 de janeiro

Horário: a partir das 14h

Local: Santa Bárbara

Entrada: gratuita