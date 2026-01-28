Niterói: próximo sábado é dia da primeira edição do Festival Zona Norte, que transforma o bairro de Santa Bárbara em palco da produção culturalDivulgação
Data: sábado, 31 de janeiro
Horário: a partir das 14h
Local: Santa Bárbara
Entrada: gratuita
Santa Bárbara recebe a 1ª edição do Festival Zona Norte, com arte, gastronomia e shows gratuitos
Evento terá feira de artesanato, opções de gastronomia popular, brinquedos infláveis para as crianças e atrações que dialogam com diferentes públicos
