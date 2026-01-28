Niterói: a Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba - Divulgação

Niterói - O bloco Oficina das Minas, formado por mulheres, vai colocar o bloco na rua no dia 31 de janeiro, em Santa Rosa.

Com mais de 150 mulheres na bateria, o bloco sai às ruas pelo terceiro ano, e destaca o protagonismo feminino na música. Seguindo os rituais da folia, o bloco conta com a Rainha de Bateria, Camila Matheus e a Musa do Bloco, Fabrícia Rangel. Este ano, a Oficina das Minas como convidada especial, a baluarte Tia Surica da Portela, e as cantoras Luiza Dionizio, Monica Mac e Dayse do Banjo, a bateria é comandada pelas mestras Mari Araújo e Suellen Fonseca. O bloco vai homenagear a produtora e passista Nádia Cursino. Aos 70 anos, Nádia carrega um currículo de dedicação e amor ao samba, Ela foi passista e presidente de ala da Escola de Samba Vila Isabel e fundadora do bloco Mulheres da Vila. Nádia vai trazer a beleza da mulher “60+”, mostrando que a vida deve ser vivida com alegria, respeito e inclusão.



O destaque especial esta na banda, que além de possuir formação exclusiva de mulheres, agrega a inclusão de todas as idades, raça, classe social e orientação sexual, fazendo da arte uma militância do combate à violência doméstica, feminicídio, etarismo e, sobretudo, reivindicando o direito à cidade com qualidade e segurança.



A concentração acontece às 16h na altura da Praça do Largo do Marrão, em Santa Rosa. A abertura será feita com a Roda Clandestina, banda formada pelas alunas do projeto social Oficina das Minas.



Sobre o projeto Social



A Oficina das Minas é um projeto cultural e social idealizado pela empresa CSISTON Produção Integrada, sob coordenação da produtora cultural, jornalista e pesquisador Camille Siston, que promove aulas gratuitas de percussão, violão e cavaquinho exclusivamente para mulheres, com foco em inclusão, empoderamento feminino e acesso à cultura por meio da música. Desde sua criação em 2023, o projeto já impactou mais de 1000 alunas com aulas semanais de percussão, violão, cavaco e preparação vocal. Em 2026 o projeto passa a acontecer na Universidade Federal Fluminense (UFF), e integra o programa de Projeto de Extensão da Faculdade de Produção Cultural da universidade.

A Oficina das Minas tem como um de seus principais compromissos o combate à invisibilidade da mulher no samba, utilizando a arte como ferramenta de inclusão e transformação social. Por meio da música, o projeto incorpora e promove debates sobre diversas pautas urgentes ligadas ao enfrentamento do machismo estrutural, como o combate ao etarismo, à homofobia, e à marginalização de mulheres em espaços culturais. A iniciativa também contribui para o processo terapêutico de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas em tratamento após vivências de violência doméstica, e atua na criação de um espaço acolhedor e coletivo, onde as participantes podem ressignificar suas histórias e ocupar com potência os espaços públicos e privados.



Serviço:



Bloco Oficina das Minas

Data de desfile: 31 de Janeiro de 2026

Concentração: Em frente a Praça Largo do Marrão (Santa Rosa)

Horário: 16h

Idealizadora e Produtora Executiva: Camille Siston