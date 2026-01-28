Cidade de Niterói: missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira (29), na Igreja Nossa Senhora de FátimaReprodução
Primeira missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira
Missa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Niterói, e recebeu também o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro
Ação das forças de segurança desarticula depósito clandestino de motos receptadas
Espaço de desmanche funcionava no bairro do Largo da Batalha. Quatro pessoas foram presas
Niterói avança na requalificação do Centro com lançamento do Prédio da Caixa
Empreendimento misto terá investimento privado, moradias e comércio, priorizando sustentabilidade e integração urbana
Oficina das Minas coloca o bloco na rua em Niterói
Mais de 150 mulheres se concentram dia 31/01, às 16h em Santa Rosa
Aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em Niterói completa cinco anos
Cidade foi pioneira na aplicação das doses e se tornou referência no enfrentamento da pandemia
Santa Bárbara recebe a 1ª edição do Festival Zona Norte, com arte, gastronomia e shows gratuitos
Evento terá feira de artesanato, opções de gastronomia popular, brinquedos infláveis para as crianças e atrações que dialogam com diferentes públicos
