Cidade de Niterói: missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira (29), na Igreja Nossa Senhora de Fátima - Reprodução

Cidade de Niterói: missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira (29), na Igreja Nossa Senhora de FátimaReprodução

Publicado 28/01/2026 12:09

Niterói - A primeira missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira (29), na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Niterói. Presidida pelo padre João Claúdio Nascimento, a missa acontece em três horários: às 8 horas, ao meio-dia e às 19 horas. A celebração realizada há 18 anos, de forma ininterrupta, já faz parte do calendário religioso da cidade e reúne fiéis de diversas regiões do Estado.

“Iniciar 2026 reunidos em oração é uma forma de agradecer, pedir proteção e renovar a esperança para os desafios que virão. Cada celebração é um momento de renovação espiritual e de fortalecimento da nossa caminhada cristã”, diz o sacerdote.

A Missa de São Miguel foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Niterói, recebeu também o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, passando a integrar o calendário oficial do Estado, além de ter sido incluído no calendário nacional o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado, anualmente, em 29 de setembro.

"Esse reconhecimento reforça a importância da devoção ao arcanjo não apenas para a cidade, mas para todo o Estado e para o nosso Brasil”, diz o padre.

O endereço da Igreja Nossa Senhora de Fátima é Rua Andrade Pinto, 189, Bairro de Fátima, Niterói.

