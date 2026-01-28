Niterói: banda Bloody Mary se apresenta em Piratininga - Divulgação

Publicado 28/01/2026 16:27

Niterói - O verão em Niterói não é só sol e praia — é também música boa, comida gostosa, moda e muita animação com o Pôr de Sol mais bonito da cidade! O praião de Piratininga vem sendo palco de um festival de cores e sons, reunindo moradores e visitantes para curtir bandas e artistas que misturam samba, pop, rock, pagode e sucessos populares pra dançar e cantar junto. É o Festival de Verão Pôr de Sol que acontece nos dias 30 e 31 de janeiro e 1 de fevereiro. E, para fevereiro, na “entressafra” do carnaval, os organizadores já anunciam outras duas edições tamanho o sucesso de público.

Os shows são gratuitos, ao ar-livre, como pede as programações pós-praia, começando às 19h, exceto no sábado, que tem show a partir das 17h30. Já a feira de gastronomia, as barracas de moda e artesanato, assim como a área kids começam a funcionar antes, às 17h. O line-up dessa edição reúne Bloody Mary, Sávio, Nosso Samba e Pagode do Ivanzin.

Programa completo

O Praião de Piratininga é o cenário perfeito para essa celebração ao verão. Com uma brisa constante e paisagem deslumbrante é o palco ideal para o festival que reúne, com conforto, música e uma variedade de opções gastronômicas. Além das atrações musicais, o evento conta com food trucks (com cadeiras e mesas para reunir amigos) oferecendo opções de pratos e bebidas, garantindo uma experiência completa para quem deseja aproveitar ao máximo as noites quentes.

Um DJ é o responsável por manter a animação antes e nos intervalos dos shows, aquecendo o clima do evento, conectando o público para transitar por diferentes estilos e ritmos, garantindo o alto astral desde os primeiros momentos.

Nesta edição, a música vai do pop/rock da banda Bloody Mary, que abre o festival, passando pelo som de Sávio, pelo samba de raiz do Nosso Samba e encerrando com o Pagode do Ivanzin.

Organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da Prefeitura de Niterói, o festival tem outras edições programadas para fevereiro, mantendo o ritmo, a diversão e a boa música para o público que quer aproveitar o verão com estilo e segurança.

Confira a programação

- Sexta-feira, 30 de janeiro:

- 19h e 21h: Bloody Mary

- Sábado, 31 de janeiro:

- 17h30 – Sávio

- 19h e 21h: Nosso Samba

- Domingo, 1 de fevereiro:

- 19h e 21h: Pagode do Ivanzin