Niterói: o intérprete do samba enredo em homenagem a Arthur Maia é Thiago AcacioDivulgação
Escola abre desfiles de Niterói com homenagem a Arthur Maia
Cacique da São José ainda tem vagas para quem quiser participar do tributo no dia 6
Neltur reúne e órgãos do município e do Estado para alinhar logística do Carnaval Niterói 2026
desfile no Caminho Niemeyer começa no dia 6 de fevereiro, com abertura oficial da Passarela do Samba às 18h
Música e alto astral agitam o verão no praião de Piratininga
Com shows que vão do rock ao pagode, gastronomia, moda e artesanato, Projeto Pôr do Sol vem reunindo gente bonita no pós-praia da Região Oceânica de Niterói
Lexa troca o funk pelo pagode e anima gravação do projeto Na Mesma Roda, do grupo Vou Zuar
A cantora celebrou o convite e a conexão com o pagode, gênero pelo qual sempre declarou admiração
Primeira missa de São Miguel Arcanjo de 2026 será celebrada nesta quinta-feira
Missa é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Niterói, e recebeu também o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro
Ação das forças de segurança desarticula depósito clandestino de motos receptadas
Espaço de desmanche funcionava no bairro do Largo da Batalha. Quatro pessoas foram presas
