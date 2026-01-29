Niterói: o intérprete do samba enredo em homenagem a Arthur Maia é Thiago Acacio - Divulgação

Niterói: o intérprete do samba enredo em homenagem a Arthur Maia é Thiago AcacioDivulgação

Publicado 29/01/2026 06:56

Niterói - Escalada para abrir os desfiles do Carnaval no Caminho Niemeyer, no dia 6, sexta-feira, às 20h, a Cacique da São José convida Niterói a participar da homenagem que fará a Arthur Maia (1962-2018). A escola de samba cantará a vida do baixista e produtor musical no enredo "Arthur Maia, Sempre Vivo". A agremiação ainda tem fantasias grátis para quem quiser desfilar.

O carnavalesco da escola do Fonseca, Renato Figueiredo, explica que o enredo será apresentado junto com as paixões do artista pela música, a cultura, o Botafogo e Niterói.

“Cada detalhe das fantasias têm música e emoção. É uma história viva que construiremos juntos na avenida, na grande homenagem a esse gigante por natureza", conta o carnavalesco, citando parte de verso do samba-enredo.

A composição leva a assinatura de Mart'nália (amiga de Arthur), Marcio André Filho, Inácio Rios, Jotapê e Rodrigo Figueiredo. O intérprete é Thiago Acacio e a mestre de bateria é Suelen Fonseca.

"É uma homenagem extremamente pertinente pelo que o Arthur Maia representou para a música", diz Thiago Acacio, que nos desfiles do Rio ajudará a Imperatriz Leopoldinense a cantar a trajetória de Ney Matogrosso, com quem Arthur também tocou entre tantos outros nomes.

Quem quiser desfilar com a Cacique pode entrar em contato através do WhatsApp (21) 99479-2233 ou escolher uma ala nos links do Instagram da @gres.caciquedasaojose. A concentração para o desfile no Caminho Niemeyer começa às 18h, no Centro, de acordo com a diretora executiva da escola, Mônica Miranda.

