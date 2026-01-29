Niterói: cidade terá capacitação em empreendedorismo e liderança comunitária - Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/01/2026 06:59

Niterói - A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), vai iniciar a “Capacitação para Lideranças Comunitárias e Empreendedorismo de Niterói”, que teve cerimônia de abertura realizada nesta quarta-feira (28). A iniciativa é da Secretaria Municipal de Participação Popular (Sempas) e investe no fortalecimento das lideranças comunitárias como estratégia para o desenvolvimento local e o incentivo ao empreendedorismo.



Participaram da cerimônia o secretário municipal de Participação Popular, Octávio Ribeiro; a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Niterói, Marcele Sardinha; a consultora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Carla Tavares; o presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio; e o gerente executivo da FGV, Alexis Vargas.



As aulas começam dia 25 de fevereiro, e serão nos formatos presencial e on-line, realizadas às quartas-feiras e aos sábados. O curso terá três turmas: Liderança Comunitária I, Liderança Comunitária II e Empreendedorismo com foco em Turismo Comunitário, com até 40 participantes por turma, totalizando 120 alunos.



“Hoje damos início a uma etapa importante de capacitação, que reforça a parceria e o reconhecimento da relação entre Governo e a sociedade civil. A proposta é introduzir esses temas a partir da identificação dos territórios com maior potencial, mas trazendo também a importância de discutir o território com as suas potências, sobretudo desenvolvendo políticas públicas que reconheçam e valorizem as favelas como espaços condutores de boas iniciativas. Um dos objetivos é valorizar o saber de quem vive os territórios, das lideranças comunitárias”, afirmou o secretário de Participação Popular, Octávio Ribeiro.



Os objetivos da iniciativa são ampliar a representatividade das lideranças comunitárias, fomentar a profissionalização do turismo comunitário, incentivar a geração de renda, fortalecer a identidade local e estimular a criação de redes colaborativas.



“A FGV tem a missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país, e este curso foi pensado para oferecer ferramentas que fortaleçam a atuação das lideranças comunitárias. A proposta é potencializar resultados, estimular o empreendedorismo comunitário e fortalecer os territórios, gerando renda e ampliando a capacidade de implementação de políticas públicas sem que seja necessário sair da própria comunidade”, afirmou o gerente executivo da FGV, Alexis Vargas.

A presidente da Associação de Moradores do Sabão (AMAS), Shayana Cristina, foi uma das inscritas. “Acho muito importante ter a oportunidade de aprender a aprimorar a forma de se comunicar, dialogar e se posicionar, além de entender mais sobre política e comunidade. Quero me capacitar para exercer uma liderança mais preparada, capaz de lidar melhor com as demandas da minha comunidade”, contou Shayana Cristina.

