Deputada Verônica Lima: "o Programa garante apoio, visibilidade e respeito a essa manifestação, que movimenta comunidades, gera renda e promove identidade cultural" - Divulgação

Publicado 29/01/2026 18:45

Niterói - A cidade de será palco de um importante ato de fé, cultura e ancestralidade no próximo dia 2 de fevereiro, data dedicada a Iemanjá, a Rainha do Mar. A partir das 17h, a cidade realiza o Primeiro Presente a Yemanjá de Niterói, Odoiá, Yemanjá, na Praia de São Francisco, em um evento organizado pelo Fórum da Matriz Africana Leste.



A programação reúne diferentes expressões das religiões de matriz africana e da cultura popular, com Feira de Ancestralidade, Central dos Ogãs, apresentação do grupo A Injô Layô, o Xirê e, como momento central, a entrega do presente à Rainha do Mar, celebrando a fé, o respeito e a conexão com as águas.



Além do caráter religioso, o evento reforça a importância da valorização das tradições afro-brasileiras, do combate à intolerância religiosa e do reconhecimento dessas manifestações como patrimônio cultural e social.



A celebração dialoga diretamente com o Projeto de Lei nº 3723/2024, de autoria da deputada estadual Verônica Lima (PT), que cria o Programa de Fomento à Festa-Presente de Iemanjá no Estado do Rio de Janeiro. A proposta estabelece diretrizes para apoiar, organizar e incentivar atividades ligadas à festa, reconhecendo sua relevância histórica, cultural e simbólica, além de fortalecer iniciativas comunitárias, culturais e econômicas associadas à celebração.



Para a deputada, o projeto é um instrumento de valorização e proteção dessa tradição. “A Festa do Presente de Iemanjá é uma expressão viva da nossa história, da fé e da cultura do povo negro. O Programa de Fomento é um passo fundamental para garantir apoio, visibilidade e respeito a essa manifestação, que movimenta comunidades, gera renda e promove identidade cultural”, afirma Verônica Lima.



Sobre a realização do primeiro presente oficial à Iemanjá em Niterói, a parlamentar destaca o simbolismo do momento. “O Primeiro Presente a Yemanjá de Niterói representa um marco de reconhecimento e afirmação das religiões de matriz africana na cidade. É um ato de fé, mas também de resistência, de memória e de amor à ancestralidade. Celebrar Iemanjá é celebrar a vida, o acolhimento e o respeito à diversidade religiosa”, completa.



O evento é aberto ao público e convida toda a população a participar desse momento de devoção, cultura e celebração coletiva, reafirmando Niterói como um território de respeito à liberdade religiosa e às tradições afro-brasileiras.



Serviço



Evento: Primeiro Presente a Yemanjá de Niterói – “Odoiá, Yemanjá”

Data: 2 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Praia de São Francisco – Niterói