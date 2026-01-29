Niterói: motos barulhentas foram fiscalizadas pela Nittrans, na Região Oceânica - Reprodução

Publicado 29/01/2026 18:34

São Gonçalo - A Prefeitura, por meio da Nittrans, realizou, na noite desta quarta-feira (28), mais uma ação integrada contra motos barulhentas. Motociclistas foram abordados na Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, em Piratininga, onde as equipes verificaram escapamentos adulterados e outras infrações.

A operação tem os objetivos de reduzir o barulho excessivo nas vias e aumentar a segurança viária. A ação foi coordenada pela Nittrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal de Niterói, do 12º Batalhão de Polícia Militar, do Proeis e do Segurança Presente.

No total, 120 motociclistas foram abordados e 19 foram autuados por infrações diversas. Seis motos foram recolhidas para o depósito e os condutores que conseguiram sanar as irregularidades em seus veículos no local foram liberados.

Para o presidente da Nittrans, Nelson Godá, as ações têm mostrado para a população que o trabalho está sendo bem coordenado e o objetivo é continuar. “Vamos manter a regularidade nas ações de fiscalização. Nosso objetivo é expandir para outros pontos de Niterói. Podem continuar nos acompanhando que teremos muito mais”, disse Nelson Godá.

Mais de 4 mil motociclistas foram abordados desde fevereiro de 2025, quando começaram as ações da Prefeitura.

