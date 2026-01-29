Carnaval 2026: dicas para quem pretende viajar e não passar dificuldades na folia - Reprodução

Carnaval 2026: dicas para quem pretende viajar e não passar dificuldades na foliaReprodução

Publicado 29/01/2026 19:12

Niterói - A cidade de Niterói tem tradição no carnaval - e quem fica sempre curte bailes nas ruas, blocos e o desfile oficial. Mas o niteroiense que prefere descansar ou viajar neste período, deve ficar ligado em algumas dicas básicas para que o Carnaval 2026 não se torne um pesadelo.

Para uma viagem sem perrengues, apenas a animação não basta, é necessário organização e alguns cuidados simples para que a festa não termine antes da hora. Planejar transporte, reservar hospedagem com antecedência e organizar documentos são passos essenciais, mas existem outros cuidados que pouca gente lembra, mas que evitam transtornos. Por exemplo, como organizar os looks da viagem? Já verificou se o destino escolhido exige algum tipo de vacina?

Veja algumas sugestões que podem fazer toda a diferença e garantir que a sua viagem seja divertida do início ao fim:

Folia conectada - Antes de viajar, vale a pena conhecer um pouco mais do destino pelas redes sociais. Fotos, comentários de outros turistas e informações ajudam a descobrir atrações que nem sempre aparecem nos guias tradicionais. Na hora da festa, estar conectado também facilita acompanhar as novidades e até consumir com mais agilidade, pagando pelo celular via Pix, porque é rápido, reduz filas e elimina a necessidade de troco.

Menos é mais - Na hora de montar a mala, parece que todas as peças de roupa são indispensáveis, mas não é bem assim. Além disso, durante a viagem, é comum comprar alguns souvenirs que depois quase não cabem na bagagem. Vale a pena levar menos looks e aproveitar as lavanderias self-service. Além de economizar tempo, elas resolvem um problema clássico do Carnaval: o acúmulo de roupa suja. A alternativa é ideal para quem passa vários dias fora, viaja com pouca bagagem ou quer manter o ritmo da folia sem carregar malas extras.

Vacinação em dia - Antes de cair na folia, que tal dar uma atenção especial à saúde preventiva? O Carnaval é tempo de festa, viagens e muita gente reunida, e manter as vacinas em dia faz toda a diferença para curtir sem preocupações. Quem vai curtir os bloquinhos pelo Brasil deve estar protegido contra gripe e covid-19, já que as aglomerações aumentam o risco de transmissão. A vacina contra a dengue também é essencial no verão, período em que as chuvas tropicais favorecem a proliferação do Aedes aegypti. Já as vacinas contra HPV e hepatite B ajudam a prevenir infecções sexualmente transmissíveis. E não dá para esquecer do herpes zoster, que pode aparecer quando a imunidade cai, algo comum entre noites mal dormidas e excessos típicos do Carnaval. Vacinar-se é uma forma simples de se proteger e aproveitar o Carnaval com mais segurança, mas não deve-se abrir mão do uso de preservativos.

Hidratação nota 10 - Entre blocos, deslocamentos e longas horas de festa sob o sol, manter o corpo bem hidratado é essencial para evitar cansaço excessivo, dor de cabeça e queda de energia. A água de coco é uma aliada natural nesse momento por repor líquidos e eletrólitos perdidos com o suor. Disponível em grandes redes de supermercados e no e-commerce, a bebida ajuda a manter a hidratação em dia antes, durante e depois da festa, contribuindo para que o Carnaval não acabe antes da hora.

De olho na alimentação - Durante o Carnaval, é comum que a alimentação fique desregulada. Na hora de escolher onde se hospedar com os amigos, vale prestar atenção aos condomínios que possuem minimercados autônomos. Assim, é possível encontrar comidas e bebidas 24 horas por dia, sem precisar recorrer a delivery. No Brasil, existem redes com centenas de unidades espalhadas pelo país.