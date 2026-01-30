Zélia Duncan: cantora e compositora se apresenta gratuitamente no projeto SESC Verão - Alê Catan

Zélia Duncan: cantora e compositora se apresenta gratuitamente no projeto SESC VerãoAlê Catan

Publicado 30/01/2026 07:11

Niterói - A Praia de Icaraí será tomada pela música e pela emoção em uma noite especial do SESC Verão: Zélia Duncan sobe ao palco acompanhada por sua banda para apresentar o projeto Bailão ZD, show-celebração vibrante de sua trajetória, reunindo sucessos, afetos e encontros musicais que atravessam gerações. A apresentação acontece dia 7 de fevereiro (sábado), às 20h, com entrada gratuita.

O SESC Verão reforça seu compromisso de levar cultura de qualidade a espaços públicos, promovendo encontros entre artistas consagrados e o grande público, em um ambiente democrático, gratuito e ao ar livre.

Com o mote da festa, o repertório passeia por todas as fases da carreira da artista, reunindo composições autorais, canções do seu repertório afetivo e grandes hits que marcaram sua história, como Catedral, Alma, Nos Lençóis Desse Reggae e Lá Vou Eu. O show é pensado como um encontro caloroso com o público, convidando todos a cantar, dançar e celebrar. No palco, Zélia é acompanhada por um time de músicos que traduzem a potência e a diversidade de sua obra: Ézio Filho (direção musical e baixo), Webster Santos (violão, guitarra e cavaco), Léo Brandão (teclados e acordeon) e Christiano Galvão (bateria), além de Senhorita Paola e Luanah Jones nos vocais. O resultado é uma apresentação cheia de surpresas, energia e emoção.

"Cantar no mais lindo quintal de casa é sempre uma emoção profunda e cheia de lindos significados. Cantar na praia onde minha mãe me levava quando criança sempre parece um sonho. Esse primeiro show do ano vai ser lembrando das canções de todos os tempos da minha carreira, na minha Niterói. Acho que já significa começar bem meu ano musical. Tô muito feliz", comemora Zélia Duncan.

SOBRE ZELIA DUNCAN

Zélia Cristina Duncan Gonçalves Moreira é uma das vozes mais icônicas da música brasileira contemporânea. Nascida em Niterói, RJ, em 28 de outubro de 1964, ela completou 60 anos em 2024 consolidada como cantora, compositora, violonista e escritora.

Sua carreira começou profissionalmente em 1981, apresentando-se inicialmente como Zélia Cristina em Brasília. No Rio, estudou teatro na Casa das Artes das Laranjeiras (CAL). Em 1994, adotou o sobrenome Duncan (de sua avó) e lançou o álbum homônimo, impulsionado pelo megassucesso Catedral (versão de uma música de Tanita Tikaram). ZD transita entre o MPB, pop, rock e folk. Já colaborou com lendas como Os Mutantes, Itamar Assumpção e Milton Nascimento.

Já recebeu múltiplas indicações ao Grammy Latino e é uma das maiores vencedoras do Prêmio da Música Brasileira. Em 2023, foi indicada ao Prêmio Jabuti por seu livro de crônicas. É uma voz ativa na causa LGBTQIAPN+, tendo se descoberto lésbica aos 16 anos. Desde 2019, é casada com a publicitária Flavia Pedras. Todos os seus projetos autorais expõem a sua forte identidade artística.

SERVIÇO



Evento: SESC Verão

Show: Zélia Duncan em Bailão ZD

Data: 7 de fevereiro de 2026 (sábado)

Local: Praia de Icaraí - Niterói (RJ)

Horário: 20h

Evento Gratuito