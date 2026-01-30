Niterói: bloco Não é Não sai hoje na Praça ArariboiaClaudio Fernandes
Iniciativa desta sexta-feira (30) está alinhada com a campanha Carnaval sem assédio
Prefeito Rodrigo Neves realiza reuniões com diretorias mundiais da ENEL e da TIM
Entre os assuntos, importância da ampliação dos investimentos em infraestrutura e distribuição de energia elétrica e telecomunicações para acompanhar a demanda de crescimento da cidade
Pesquisa oferece dicas para os niteroienses que vão viajar no Carnaval
Programação da folia momesca na cidade é de alto padrão, mas há quem prefira descansar e se preparar definitivamente para o ano novo
Niterói realiza o Primeiro Presente à Rainha do Mar no dia 2 de fevereiro
Evento gratuito Odoiá, Yemanjá é organizado pelo Fórum da Matriz Africana Leste
Niterói faz operação contra motos barulhentas em Piratininga
Ação integrada teve os objetivos de reduzir o barulho excessivo e aumentar a segurança viária
Rodrigo Neves é recebido em audiência no Vaticano pelo Papa Leão XIV
Prefeito de Niterói e presidente do Mercocidades, Neves foi com a esposa e pediu bênção e falou sobre a construção da Nova Catedral São João Batista, no Caminho Niemeyer
