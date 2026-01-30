Niterói: bloco Não é Não sai hoje na Praça Arariboia - Claudio Fernandes

Niterói: bloco Não é Não sai hoje na Praça ArariboiaClaudio Fernandes

Publicado 30/01/2026 06:48

Niterói - O respeito às mulheres também está presente na folia de Niterói. Nesta sexta (30), o bloco Não é Não, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher, se apresenta na Praça Arariboia, no Centro, a partir das 17h. A iniciativa está alinhada com a campanha Carnaval sem assédio, lançada na semana passada e norteada pelos slogans Minha fantasia não é convite e Meu sorriso não é permissão.

A banda Um Amô promete botar o público para dançar com um repertório especial de carnaval, que inclui a marchinha “Uma palavra basta”, eleita em votação popular realizada no ano passado. O quarteto é formado por mulheres pretas, ritmistas e multi-instrumentistas do mundo do samba: Thalita Santos (surdos), Mari Braga (voz, cavaco e violão), Allana Marinho (tamborim) e Bia Tinoco (caixa).

“Niterói está atenta às políticas de enfrentamento à violência de gênero ao longo do ano e, especialmente, durante o carnaval. Sabemos que os números aumentam nessa época, então a gente deixa um recado claro. Niterói não aceita a violência de gênero e não aceita o assédio durante o carnaval. Uma fantasia não é convite para o assédio porque o nosso corpo não é público”, enfatiza a secretária da Mulher, Thaiana Ivia.

Além do samba, haverá oficina de customização de abadás e arranjos de cabeça para a folia, com as professoras Quelly e Angela Wajsman; Feira das Mulheres Empreendedoras da Secretaria da Mulher e distribuição de material da campanha Carnaval sem assédio. A concessionária Águas de Niterói ficará responsável pela hidratação de foliãs e foliões.

