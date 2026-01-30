Niterói: próxima edição do evento gratuito Yoga na Praia acontece no domingo de manhã - Divulgação

Niterói: próxima edição do evento gratuito Yoga na Praia acontece no domingo de manhãDivulgação

Publicado 30/01/2026 06:53

Niterói - Para preparar corpo e mente para os dias intensos do Carnaval, o projeto Yoga na Praia realiza uma edição especial neste domingo, 1º de fevereiro, na Praia da Boa Viagem, em Niterói. A aula acontece em novo horário, a partir das 8h, aproveitando a tranquilidade da manhã, a energia do nascer do dia e a conexão com a natureza.



Promovida pelo Dharma Bhmi – espaço de Yoga, Meditação e Vednta, a iniciativa abre o calendário de 2026 convidando o público a iniciar o ano com mais presença, equilíbrio e consciência corporal. Gratuito e aberto a todos os níveis de prática, o encontro acontece nas areias da praia, sem necessidade de inscrição prévia — basta chegar com uma canga e uma garrafinha de água.



Criado em 2017, o Yoga na Praia tornou-se uma tradição em Niterói e cidades vizinhas. Ao longo de sua trajetória, o projeto já reuniu mais de 6,3 mil participantes e segue crescendo a cada edição.



Kit de apoio ao projeto - Para contribuir com a manutenção do projeto, o Dharma Bhmi preparou um kit especial, de edição limitada, pensado com cuidado e alinhado aos valores da prática. A iniciativa permite que os participantes apoiem a continuidade das aulas gratuitas e do trabalho desenvolvido ao em quase uma década. As opções incluem:



Kit Básico: canga em dry fit (85 cm x 135 cm), bolsa (30 cm x 40 cm) e viseira

Camisa avulsa: em dry fit com proteção UV (FUV 50), disponível nos tamanhos baby look, M e G

Kit Completo: canga, bolsa, viseira e camisa

Os kits estarão disponíveis no local do evento e representam uma forma consciente de fortalecer o projeto e garantir sua permanência nos próximos anos.



“Este é um ano especial, em que nosso espaço completa 10 anos e o Yoga na Praia, 9. O kit nasceu como uma forma de troca consciente com as pessoas que caminham junto com o projeto. Mais do que um conjunto de itens, ele simboliza apoio, pertencimento e cuidado com algo que é coletivo. Cada contribuição ajuda a manter o projeto vivo, gratuito e acessível, para que possamos seguir ocupando a praia com presença, saúde e boas intenções”, afirma Cristiane Garcia, coordenadora do Dharma Bhmi.



SERVIÇO:

Evento - Yoga na Praia - Edição de Fevereiro

Local: Areia da Praia da Boa Viagem – Niterói

Data: 1º de fevereiro (domingo)

Horário: das 8h às 9h30

Atividade gratuita | aberta ao público