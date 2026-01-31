Niterói: com uma proposta que resgata a tradição dos bailes de salão, o evento promoveu um grande encontro, reunindo diferentes gerações - Claudio Fernandes

Publicado 31/01/2026 16:26

Niterói – Com muita animação e música, o tradicional bloco Cordão da Bola Branca animou o pré-Carnaval de Niterói, nesta quinta-feira (29), no Praia Clube São Francisco. O bloco reafirmou seu papel como um espaço de convivência, inclusão e valorização da família e da melhor idade. O evento reuniu foliões de todas as idades em um clima de alegria, celebração e valorização da cultura popular.

Presente no bloco, o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, destacou a importância do Cordão da Bola Branca. “O bloco Cordão da Bola Branca foi criado com o objetivo de valorizar a família e a melhor idade, promovendo um Carnaval inclusivo e acolhedor em Niterói. A iniciativa surgiu junto à criação da Secretaria Municipal do Idoso, fortalecendo políticas públicas voltadas à convivência, ao lazer e à qualidade de vida desse público. Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um bloco da família, resgatando a tradição dos bailes de salão e promovendo encontros no clube e desfiles no sábado de Carnaval, na Praia de Icaraí. A cada edição, o Bola Branca cresce em participação e animação, reafirmando seu papel como um grande encontro de gerações no Carnaval da cidade”, afirmou Paulo Bagueira.

Com uma proposta que resgata a tradição dos bailes de salão, o evento promoveu um grande encontro no clube, reunindo diferentes gerações e preservando a essência do Carnaval tradicional. A iniciativa cresce a cada edição e se consolida como um bloco familiar, cada vez mais querido pelos foliões.

Roseanne Giffoni, participante do Cordão da Bola Branca, destacou a importância do bloco. “Acredito que iniciativas como essa são fundamentais para a terceira idade. Muitas pessoas acabam ficando isoladas em casa, sem convivência social, e esses encontros representam uma oportunidade de sair, se divertir, encontrar amigos e fortalecer laços. É um momento de união”, disse Roseanne.

O diretor do Cordão da Bola Branca, Sérgio Werneck destacou o compromisso com a valorização da melhor idade, da convivência familiar e das ações solidárias no Carnaval de Niterói. “O Cordão da Bola Branca foi criado em 2017, em parceria com a Secretaria Municipal do Idoso, com o objetivo de valorizar a melhor idade no Carnaval de Niterói. Desde então, o bloco cresceu, tornou-se um bloco da família e mantém ações solidárias, promovendo inclusão, alegria e qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos”, concluiu Sérgio Werneck.