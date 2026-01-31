Niterói: Colégio da Polícia Militar, que hoje conta com cerca de 250 alunos entre 11 e 17 anosDouglas Macedo

Niterói - Com foco em promover uma educação científica de qualidade desde os primeiros anos escolares, a Rede Faetec está ampliando o alcance do projeto Intramuros, que leva laboratórios de pesquisa e experimentação para escolas de Ensino Fundamental. A iniciativa, conta com unidades inauguradas em todo o Estado e, desde o segundo semestre de 2025, chegou à Região Metropolitana para motivar crianças e jovens a impulsionar os estudos e incentivar suas potencialidades na descoberta de caminhos atrativos dentro da Ciência.
Vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Rede Faetec vai inaugurar na próxima segunda-feira, 02 de fevereiro, mais um Laboratório, dessa vez em Niterói. O espaço, com capacidade de atender grupos de até 35 alunos, é equipado com material de primeira geração.
“Os Laboratórios Científicos Intramuros são resultado dos esforços do nosso Secretário Anderson Moraes, que entende o quanto precisamos avançar e proporcionar acesso a este universo de possibilidades que existe dentro da área das Ciências. A implementação desses espaços na rede pública é fruto de um investimento na educação e no futuro das crianças e jovens para que eles tenham mais oportunidades de desenvolver seus talentos”, disse Alexandre Valle, presidente da Fundação
Escolhido para receber a primeira unidade do município de Niterói, o Colégio da Polícia Militar, que hoje conta com cerca de 250 alunos entre 11 e 17 anos, receberá o Laboratório. Localizada no bairro do Fonseca, a escola inaugurada em 2006 é destaque em competições nacionais de educação como a OBEMEP, OBA, CANGURU, entre outras. Com a chegada do Intramuros, o objetivo é ampliar a participação dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, ao 3º ano do Ensino Médio e alcançar resultados cada vez mais significativos.
“Chegar a Niterói representa o avanço de uma política pública que valoriza a ciência, incentiva a curiosidade das crianças e, sobretudo, tem o compromisso de democratizar o acesso ao conhecimento, despertando desde cedo o interesse pela área”, diz Anderson Moraes, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.