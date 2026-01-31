Niterói: Colégio da Polícia Militar, que hoje conta com cerca de 250 alunos entre 11 e 17 anosDouglas Macedo
Projeto Intramuros chega a Niterói
Laboratório de Iniciação Científica será inaugurado na próxima segunda-feira, 02 de fevereiro, no Colégio da Polícia Militar
Bailão da Zélia Duncan acontece na Praia de Icaraí
Artista se apresenta na sua cidade natal em show gratuito do Projeto Sesc Verão
Yoga na Praia acontece neste domingo e convida à conexão antes do Carnaval
A prática começa às 8h, na Praia da Boa Viagem, com encontro especial ao ar livre
Bloco Não é Não se apresenta hoje na Praça Arariboia
Iniciativa desta sexta-feira (30) está alinhada com a campanha Carnaval sem assédio
Prefeito Rodrigo Neves realiza reuniões com diretorias mundiais da ENEL e da TIM
Entre os assuntos, importância da ampliação dos investimentos em infraestrutura e distribuição de energia elétrica e telecomunicações para acompanhar a demanda de crescimento da cidade
Pesquisa oferece dicas para os niteroienses que vão viajar no Carnaval
Programação da folia momesca na cidade é de alto padrão, mas há quem prefira descansar e se preparar definitivamente para o ano novo
