Niterói: equipe identifica e retira os veículos abandonados, garantindo o ordenamento da via - Divulgação

Publicado 31/01/2026 16:53

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, realizou operações de remoção de veículos abandonados na Zona Norte da cidade. Uma ação aconteceu na Rua Benjamin Constant, no Largo do Barradas, e terminou com dois veículos levados para o pátio municipal. A outra fiscalização foi na Rua João Brasil, na Engenhoca, e resultou em três veículos rebocados.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, enfatizou que essas ações têm papel fundamental para garantir que os interesses da população sejam atendidos. “A população nos demanda e nós intervimos sempre que necessário. É muito importante que continuem fazendo as suas denúncias, pois só assim conseguimos manter a ordem em nossa cidade”, disse Nelson Godá.

Durante esse tipo de fiscalização, a equipe identifica e retira os veículos abandonados, garantindo o ordenamento da via, beneficiando a saúde pública e auxiliando na mobilidade urbana e na segurança. Um exemplo de como o veículo abandonado representa risco para a saúde é que ele pode servir de criadouro de mosquitos como o Aedes aegypti, que podem transmitir dengue e outras doenças.

Participaram da operação integrada agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal e do PROEIS, além de fiscais de Posturas e de policiais militares do 12º Batalhão. O objetivo também foi averiguar a existência de oficinas mecânicas e lava-jatos irregulares.

Fotos: Rodrigo Kastrup

Vídeos: Renata Cardoso

