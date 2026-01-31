Niterói: as inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, conforme orientações disponíveis no edital - Lucas Benevides

“Esse processo seletivo é uma ação estratégica para fortalecer a Atenção Primária à Saúde em Niterói. O Programa Médico de Família é fundamental para o cuidado e tem papel fundamental na prevenção, no acompanhamento contínuo e na promoção da saúde da população. Ao reforçarmos nossas equipes, garantimos um atendimento mais próximo e humanizado, especialmente para quem mais precisa”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.



O Processo Seletivo Simplificado 001/2026 tem como objetivo reforçar a Atenção Primária à Saúde do município, fortalecendo o cuidado contínuo e humanizado à população. Os interessados devem consultar o edital completo e seus anexos no site da FeSaúde, onde estão detalhadas as informações sobre inscrições, classificação dos candidatos, recursos, resultado final e convocação.



As contratações serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por igual período, totalizando 24 meses. Os profissionais contratados terão direito a remuneração fixa mensal e benefícios de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação. O valor total pode chegar a R$ 20.842,69.



De acordo com a diretora-geral da FeSaúde, Maria Célia Vasconcellos, a iniciativa reafirma o compromisso da Fundação com a ampliação do acesso à saúde de qualidade em Niterói. “O Programa Médico de Família é referência de Atenção Primária à Saúde no município. Com este processo seletivo, buscamos fortalecer ainda mais as equipes, garantindo um atendimento próximo da comunidade, baseado na prevenção, no acompanhamento longitudinal e na promoção da saúde. Estamos em busca de médicos e médicas que compartilhem do nosso propósito de cuidar das pessoas de forma integral, valorizando o vínculo com os usuários e o trabalho em equipe multiprofissional”, destacou Maria Célia Vasconcellos.



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, conforme orientações disponíveis no edital. O documento traz informações detalhadas sobre carga horária, etapas do processo seletivo, documentação necessária e demais condições de participação.



