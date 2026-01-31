Niterói: operação fiscalizou mais de cem motociclistas no Pé Pequeno Divulgação
Prefeitura fecha janeiro com quase mil abordagens contra motos barulhentas
Operação que encerrou o mês, nesta sexta (30), fiscalizou mais de cem motociclistas no Pé Pequeno
Está aberta a temporada de blocos em Niterói
Banda do Largo do Barradas puxa a festa neste sábado. Carnaval tem apoio da Prefeitura
Saúde abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado do Programa Médico de Família
Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro
Niterói remove veículos abandonados na Zona Norte
Fiscais atuaram no Largo do Barradas e na Engenhoca
Iluminação de LED chega ao Cafubá
Todas as ruas do bairro da Região Oceânica serão contempladas
Bloco Cordão da Bola Branca agita o pré-Carnaval em Niterói
Agremiação voltada à família e à melhor idade se consolida como espaço de inclusão
