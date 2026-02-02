Niterói: evento reuniu cerca de 300 pessoas e transitou por gêneros como afrobeats, amapiano, jembê, Ijexá e samba, entre outros - Divulgação

Niterói: evento reuniu cerca de 300 pessoas e transitou por gêneros como afrobeats, amapiano, jembê, Ijexá e samba, entre outrosDivulgação

Publicado 02/02/2026 10:57

Niterói - A riqueza das culturas africanas e afro-diaspóricas tomou conta do Reserva Cultural, em Niterói. Nesta quinta-feira (29), a Sala Nelson Pereira dos Santos recebeu a segunda edição do One Love Áfrika Festival - OLÁ Fest. O evento reuniu música, arte, moda, empreendedorismo e troca de saberes, buscando combater a visão estereotipada da África como um continente preso ao passado, reafirmando a força contemporânea, urbana e inovadora da região.

Com apresentação de Karen Pacheco, de Cabo Verde, o OLÁ Fest reuniu cerca de 300 pessoas e transitou por gêneros como afrobeats, amapiano, jembê, Ijexá e samba, entre outros. No palco, artistas do Brasil, como a baiana Maryzelia, que une a potência do samba e das raízes afro-brasileiras; os DJs Nikão e Shaddai e os artistas Vitória, Alane e Carlos. Entre os convidados estrangeiros, Trevor Gudkid (Gana); Dandy BJ (República do Benin); Yassine Lagraf (Argélia); Papy (Senegal); Bash (Nigéria) e Queen Lilian e Chacha (Guiné Equatorial). O poeta e escritor Salém, da República Democrática do Congo, trouxe a força da oralidade e da narrativa africana contemporânea.

Mais do que um evento, o OLÁ Fest está se consolidando como um movimento de união, reconhecimento e celebração da cultura africana, em suas múltiplas expressões - do ancestral ao futurista, do local ao global. Além disso, o festival promove o reconhecimento da África como potência criativa conectada ao presente e protagonista do agora.