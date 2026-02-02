Niterói: a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e segue em andamento - Divulgação

Niterói – Na madrugada do último sábado (31), o sistema de detecção de disparos de arma de fogo ShotSpotter, utilizado pela Prefeitura de Niterói, identificou tiros na Comunidade da Coreia, no bairro do Fonseca, Zona Norte da cidade.

A partir do alerta emitido pela ferramenta, operadores do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) comunicaram as equipes da Polícia Militar. Guarnições do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM se deslocaram até o local para checar a ocorrência. Durante a ação, os policiais foram recebidos a tiros por criminosos armados e houve confronto.

Um dos suspeitos foi atingido, socorrido pelos próprios policiais e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, três carregadores com munições, um radiotransmissor e roupas camufladas. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e segue em andamento.

“O uso de tecnologia como o ShotSpotter é fundamental para dar respostas rápidas e precisas às ocorrências, além de apoiar o trabalho integrado das forças de segurança. Niterói segue investindo em inteligência e inovação para proteger a população e enfrentar o crime organizado”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

ShotSpotter – Desenvolvido por uma empresa americana, o ShotSpotter identifica, em tempo real, disparos de arma de fogo, indicando a localização exata da situação. As informações são processadas em centros nos Estados Unidos e enviadas ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em até 60 segundos, permitindo o acionamento imediato das forças policiais. Desde a implantação da tecnologia, Niterói vem ampliando sua capacidade de resposta a ocorrências envolvendo armas de fogo, reforçando o monitoramento territorial e a integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e demais órgãos de segurança pública.