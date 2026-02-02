Niterói: a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) e segue em andamentoDivulgação
Prefeitura utiliza tecnologia ShotSpotter para apoiar ação policial contra criminosos armados no Fonseca
Um dos suspeitos foi atingido, socorrido pelos próprios policiais e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima
Clin promove campanhas de conscientização sobre coleta seletiva no Fonseca
Projeto conta com sete equipamentos no Fonseca destinados exclusivamente à coleta seletiva
Evento no Reserva Cultural celebra a riqueza da cultura africana, combatendo estereótipos
Segunda edição do One Love Áfrika Festival - OLÁ Fest reuniu música, arte, moda, empreendedorismo e troca de saberes
Prefeitura fecha janeiro com quase mil abordagens contra motos barulhentas
Operação que encerrou o mês, nesta sexta (30), fiscalizou mais de cem motociclistas no Pé Pequeno
Está aberta a temporada de blocos em Niterói
Banda do Largo do Barradas puxa a festa neste sábado. Carnaval tem apoio da Prefeitura
Saúde abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado do Programa Médico de Família
Inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro
