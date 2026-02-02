Niterói: a utilização do sistema reduz a burocracia, gera economia de recursos e contribui para uma administração mais eficiente, sustentável e transparente - Divulgação

Publicado 02/02/2026 22:46

Niterói - O Governo do Estado segue avançando na modernização da gestão pública com a expansão do Programa RJ Digital Municípios, que já impacta mais de 2 milhões de cidadãos fluminenses por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Nesta segunda-feira (02/02), a iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Transformação Digital e pelo Proderj, alcançou a marca de 16 cidades atendidas, com a implantação do sistema em Niterói.



A ferramenta garante mais eficiência e agilidade na gestão pública, além de melhorar a prestação de serviços à população, reduzindo burocracia, custos operacionais e o uso de papel.



"Estamos transformando a relação do cidadão com o poder público. O RJ Digital Municípios amplia a transparência, reduz custos e dá mais velocidade aos processos. É uma política que moderniza as prefeituras, fortalece a gestão municipal e melhora, na prática, a vida da população em todo o Estado do Rio", destacou o governador Cláudio Castro.



Criado e disponibilizado gratuitamente a estados e municípios pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), o SEI é hoje uma das principais soluções de digitalização de processos públicos no Brasil. A utilização do sistema reduz a burocracia, gera economia de recursos e contribui para uma administração mais eficiente, sustentável e transparente.

"Com a digitalização, muitos serviços podem ser resolvidos sem sair de casa. Isso economiza tempo, evita filas e facilita muito a vida de quem depende do atendimento da prefeitura no dia a dia. Como morador de Niterói, que está implantando esse sistema hoje, fico feliz com este avanço importante", afirmou o professor e morador do município, Felipe Soares.



Atualmente, mais de 70% das cidades fluminenses já aderiram ao Programa RJ Digital Municípios. "O programa reorganiza os fluxos internos das prefeituras, padroniza procedimentos e aumenta a segurança das informações. Com o SEI, os processos ficam mais rápidos, rastreáveis e eficientes, refletindo diretamente na qualidade do serviço entregue ao cidadão", ressaltou o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga.



O avanço do programa está alinhado à estratégia do Governo do Estado de ampliar a governança digital e integrar serviços públicos. Na sexta-feira (30/01), o governador Cláudio Castro se reuniu, em Copenhague, com a Agência de Governo Digital da Dinamarca, hoje referência nacional em inovação pública. A nova etapa da cooperação prevê investimentos em compras públicas sustentáveis, governança digital integrada e no aperfeiçoamento do SEI.



Atualmente, o Rio de Janeiro possui o datacenter público mais moderno do país, que hospeda sistemas essenciais como matrícula informatizada, gestão de recursos humanos e o próprio SEI, garantindo segurança, estabilidade e alta performance aos serviços digitais do Estado.