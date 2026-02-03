S~so Gonçalo: para incentivar a carreira esportiva dos atletas da cidade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer garante o Auxílio ao Atleta Gonçalense - Divulgação

Publicado 03/02/2026 09:06 | Atualizado 03/02/2026 16:48

São Gonçalo - Atletas de São Gonçalo brilham e conquistam 18 medalhas no Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour (AJP Tour), torneio mundial da modalidade que ocorreu no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no último fim de semana. Em uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, mais de 30 atletas participaram da competição, que é um dos principais circuitos de Jiu-jítsu do mundo.

Entre os medalhistas, conquistaram o primeiro lugar os atletas Felipe Fernandes, Arthur Moraes, Maria Falcão, Ester Vitoria, Geovanna Aguiar, Fernando Junior e Ana Leopoldino. Os gonçalenses João Silva, Yasmin Coutinho, Arthur Santos, Paola Silva, Ana Conceição e Maria Falcão conquistaram a medalha de prata. E os atletas Gael Black, Arthur Castro, Rennan Quintanilha e Alex Azevedo garantiram a medalha de bronze.

Para incentivar a carreira esportiva dos atletas da cidade, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer também garante o “Auxílio ao Atleta Gonçalense”. O programa é voltado a esportistas de alto rendimento de todas as modalidades, a partir dos 8 anos, que são filiados a entidades como confederações e comitês olímpicos e paralímpicos.



