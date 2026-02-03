São Gonçalo: Interessados devem comparecer às unidades do Sine - Divulgação

São Gonçalo: Interessados devem comparecer às unidades do SineDivulgação

Publicado 03/02/2026 16:33

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo e o Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão oferecendo 11 vagas para a função de ajudante de carga e descarga. Os contratados irão trabalhar em um estaleiro em Niterói. As vagas estarão disponíveis apenas nesta quarta-feira (4).

Para a função, é necessário ser do sexo masculino, ter entre 25 e 45 anos, bom vigor físico e ensino médio incompleto. Além disso, caso não tenha experiência na área, também serão considerados os candidatos com experiência em funções como pedreiro, servente de obras, carpinteiro e ajudante de motorista, dentre outros similares. Os interessados deverão comparecer, na quarta-feira (4), das 9h às 16h30, ao Sine São Gonçalo, no Partage Shopping, ou ao Sine Alcântara para receber mais instruções sobre a entrevista de emprego e o processo seletivo.



Serviço:



A unidade do Sine de Alcântara fica na Rua Doutor Alfredo Backer, números 500, nas lojas 11 e 12. Já o Sine do Centro de São Gonçalo fica na Avenida Presidente Kennedy, número 425, no Piso G3, do Shopping Partage.

