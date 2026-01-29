São Gonçalo: evento é uma realização do Sesc RJ com parceria da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio - Divulgação

São Gonçalo: evento é uma realização do Sesc RJ com parceria da Prefeitura de São Gonçalo e do SindcomércioDivulgação

Publicado 29/01/2026 18:24

São Gonçalo - Entre os dias 6 a 8 de fevereiro, São Gonçalo recebe mais uma edição do Sesc Verão, que acontece pela quarta vez no município. Com entrada franca, o evento promove três dias de shows, além de atividades esportivas e culturais voltadas para públicos de todas as idades. Neste ano, o Sesc Verão acontece no Parque RJ São Gonçalo, no Boa Vista, que terá sua inauguração oficial no dia 8. A programação musical traz nomes de destaque da cena nacional.

A abertura do Sesc Verão, na sexta-feira (6), fica por conta do grupo de pagode Bom Gosto. No sábado (7), o palco recebe o grupo de rap 3030. Para encerrar o evento em grande estilo, o domingo (8) será marcado pelo show do grupo gonçalense Os Garotin, um dos maiores destaques da música brasileira atual. Em 2024, o grupo alcançou reconhecimento internacional ao vencer o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com o disco Os Garotin de São Gonçalo.

Além dos shows, o público poderá aproveitar a área com foodtrucks, além de distribuição gratuita de água, com apoio da concessionária Águas do Rio, e bebedouros disponíveis no local. O Sesc Verão São Gonçalo é uma realização do Sesc RJ, com correalização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio.



PARQUE RJ



O Sesc Verão também marca um momento importante para a cidade: a inauguração oficial do Parque RJ São Gonçalo, que acontece no domingo (8), durante a programação. A entrega do novo espaço à população será feita pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e pelo prefeito Capitão Nelson, às 17h de domingo. As obras do Parque RJ São Gonçalo são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades e a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração do projeto por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).



PROGRAMAÇÃO:



-Sexta-feira (6/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



19h – Walace Araújo



21h – Bom Gosto



-Sábado (7/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



19h – No Sigilo



21h – 3030



-Domingo (8/2) – Abertura: 15h



16h – DJ



17h – Cerimônia oficial de inauguração



20h – Os Garotin