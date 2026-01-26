São Gonçalo - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas que irão atuar no projeto de pesquisa Educação que Transforma – Promoção do Hábito da Leitura em Unidades de Ensino da Faetec. A iniciativa contemplará unidades de todo o Estado com o objetivo de fortalecer a leitura, pesquisa e formação educacional no ambiente escolar.
Com bolsas concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), o processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para atuação como bibliotecários e auxiliares de biblioteca, que desenvolverão atividades nos espaços das bibliotecas vinculadas às unidades educacionais da Faetec, com mediação pedagógica e técnica.
“É importante ressaltar que um dos processos mais importantes da formação dessas crianças e jovens está na possibilidade de acesso a um acervo onde eles possam pesquisar e aprofundar os estudos. A biblioteca é um espaço importante dentro da escola, tanto para professores, quanto para alunos e ter profissionais que orientem e incentivem a leitura e pesquisa, é fundamental”, diz Anderson Moraes, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
O projeto tem como foco estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para a formação educacional dos estudantes, por meio do uso qualificado dos acervos físicos e digitais das bibliotecas. As vagas serão distribuídas de acordo com as regiões geográficas onde estão localizadas as unidades da Faetec. “Essa é uma oportunidade valiosa para os universitários e graduados na área, especialmente por conta da necessidade que temos em ter profissionais capacitados para a orientação desses alunos”, diz Alexandre Valle, presidente da Fundação.
Para a vaga de bibliotecário, é necessário possuir diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Biblioteconomia. Entre as atribuições estão a gestão, organização, preservação e conservação dos acervos físicos e digitais, além da orientação a alunos e profissionais quanto ao acesso ao acervo e a promoção de ações de incentivo à leitura, pesquisa e formação educacional. Para a função de auxiliar de biblioteca, o candidato deve apresentar diploma ou certificado de conclusão do ensino médio técnico na área. A duração das bolsas será de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme critérios estabelecidos em edital que está disponível no site da Fundação.
As inscrições estarão abertas no período de 21 de janeiro a 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: https://leituratransforma.faetec.rj.gov.br. Vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec conta com 135 unidades distribuídas em todo o Estado, que atendem crianças, jovens e adultos em todas as etapas de Ensino.
