São Gonçalo: vagas são para cadastro reserva e contemplam unidades de diferentes regiões do Estado - Divulgação

São Gonçalo: vagas são para cadastro reserva e contemplam unidades de diferentes regiões do EstadoDivulgação

Publicado 26/01/2026 16:32

São Gonçalo - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com inscrições abertas para a seleção de bolsistas que irão atuar no projeto de pesquisa Educação que Transforma – Promoção do Hábito da Leitura em Unidades de Ensino da Faetec. A iniciativa contemplará unidades de todo o Estado com o objetivo de fortalecer a leitura, pesquisa e formação educacional no ambiente escolar.

Com bolsas concedidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), o processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para atuação como bibliotecários e auxiliares de biblioteca, que desenvolverão atividades nos espaços das bibliotecas vinculadas às unidades educacionais da Faetec, com mediação pedagógica e técnica.

“É importante ressaltar que um dos processos mais importantes da formação dessas crianças e jovens está na possibilidade de acesso a um acervo onde eles possam pesquisar e aprofundar os estudos. A biblioteca é um espaço importante dentro da escola, tanto para professores, quanto para alunos e ter profissionais que orientem e incentivem a leitura e pesquisa, é fundamental”, diz Anderson Moraes, Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O projeto tem como foco estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para a formação educacional dos estudantes, por meio do uso qualificado dos acervos físicos e digitais das bibliotecas. As vagas serão distribuídas de acordo com as regiões geográficas onde estão localizadas as unidades da Faetec. “Essa é uma oportunidade valiosa para os universitários e graduados na área, especialmente por conta da necessidade que temos em ter profissionais capacitados para a orientação desses alunos”, diz Alexandre Valle, presidente da Fundação.

Para a vaga de bibliotecário, é necessário possuir diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação em Biblioteconomia. Entre as atribuições estão a gestão, organização, preservação e conservação dos acervos físicos e digitais, além da orientação a alunos e profissionais quanto ao acesso ao acervo e a promoção de ações de incentivo à leitura, pesquisa e formação educacional. Para a função de auxiliar de biblioteca, o candidato deve apresentar diploma ou certificado de conclusão do ensino médio técnico na área.

A duração das bolsas será de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme critérios estabelecidos em edital que está disponível no site da Fundação.