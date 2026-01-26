São Gonçalo: Prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança do município - Julio Diniz

Publicado 26/01/2026 16:18

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal prenderam dois homens que tentaram furtar cabos na esquina das ruas Doutor Alfredo Backer e Jovelino de Oliveira Viana, no bairro do Alcântara, nesta madrugada de segunda-feira (26). Os suspeitos foram localizados após câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem os criminosos em ação.

Após o acionamento da CSSG, por volta de 1h30, os guardas se dirigiram imediatamente ao local. Foram os agentes da CSSG que guiaram os guardas em tempo real, ajudando na localização dos suspeitos, além de informarem as características físicas e roupas dos acusados. Nas imagens, três homens foram flagrados tentando puxar os cabos com as mãos. No local, dois suspeitos foram localizados. Eles foram abordados e revistados. Com eles, foram encontrados cinco metros de fios de cobre e dois metros de eletroduto. Ambos os suspeitos, no entanto, negaram o crime. Eles foram encaminhados para a 74ª DP (Alcântara), sendo, posteriormente, levados para a 73ª DP (Neves), onde estão presos.



